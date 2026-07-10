Cómo bloquear la opción de Instagram que habilita el uso de tus fotos con IA

El nuevo modelo de inteligencia artificial dentro de Instagram utiliza los perfiles públicos de los usuarios como material de referencia.

Cuidado con el uso no autorizado de tus imágenes con IA en Instagram.

Instagram registra modificaciones estructurales que impactan de manera directa en la privacidad de las personas. La corporación multinacional Meta habilitó una función con inteligencia artificial que recopila los archivos publicados en las cuentas abiertas para abastecer a sus motores de renderizado, permitiendo que terceros produzcan piezas sintéticas clonando la fisonomía de los usuarios sin su consentimiento explícito.

La actualización del sistema informático se produjo tras el despliegue del modelo analítico Muse Image, una herramienta diseñada para personalizar la creación de contenido mediante comandos de IA. El peligro de este mecanismo radica en que cualquier operador de la red puede ingresar el nombre de un perfil ajeno en la casilla de instrucciones para obtener retratos sintéticos basados en las publicaciones originales de la víctima. Al no existir alertas internas que avisen sobre este proceso, la suplantación de identidad y la proliferación de engaños digitales aumentan de forma alarmante en el entorno virtual.

El despliegue de soluciones de inteligencia artificial desreguladas facilita la creación de perfiles falsos mediante la clonación de rostros. Shutterstock Los riesgos del rastreo de datos y la suplantación de identidad La vulnerabilidad del material fotográfico frente a las herramientas de inteligencia artificial reduce las barreras técnicas para la comisión de delitos financieros y fraudes basados en técnicas de deepfake. Los ciberdelincuentes asimilan estas secuencias de código para sortear los sistemas biométricos de verificación de las aplicaciones bancarias o para estructurar campañas de suplantación de identidad en plataformas de mensajería. Adicionalmente, los especialistas en seguridad informática recuerdan fallas previas en los asistentes virtuales de la empresa, los cuales modificaban claves de acceso debido a errores de lógica interna.

La masificación de las herramientas que diseñan imágenes con IA transforma la experiencia de navegación en una estructura de vigilancia corporativa constante. El Consejo de Supervisión de la propia organización advirtió que los mecanismos de etiquetado vigentes resultan insuficientes para contener los abusos informáticos en los espacios públicos. La falta de medidas retroactivas implica que las ilustraciones generadas con anterioridad al apagado del botón seguirán almacenadas en los servidores de la firma, limitando el alcance de las herramientas de rectificación de datos personales.

Guía técnica para bloquear la reutilización de archivos en Instagram Para frenar la extracción automática de datos y resguardar los retratos del almacenamiento de la firma, los usuarios deben modificar los permisos dentro de la aplicación de Instagram siguiendo este procedimiento: