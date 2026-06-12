Meta sufre una interrupción masiva y se caen las plataformas de Facebook e Instagram

Una falla a nivel mundial afecta el ingreso a las principales plataformas digitales desde la mañana. Los usuarios reportan dificultades para iniciar la sesión.

El funcionamiento de los canales de comunicación virtual registra fallas estructurales en diferentes regiones geográficas durante la jornada de hoy. Las plataformas dependientes de Meta experimentan una interrupción masiva en sus servidores centrales, un incidente que bloquea el acceso de millones de usuarios a las aplicaciones móviles y a las páginas web corporativas.

El registro de fallas en los accesos de Facebook y Messenger Los inconvenientes técnicos comenzaron a manifestarse de forma simultánea alrededor de las 10 de la mañana. Los navegadores de internet muestran alertas con leyendas de error inesperado o página no encontrada al intentar cargar el inicio de los perfiles individuales de Facebook, Instagram y Meta Business Suite. Asimismo, el desperfecto del sistema expulsó a numerosas personas de sus cuentas activas, impidiendo el restablecimiento de las contraseñas y limitando la visualización de la sección de comentarios en los hilos de conversación pública.

Instagram Down - Interna 1 Las aplicaciones de Facebook e Instagram registran cortes en la transferencia de datos de sus servidores. Instagram El alcance del corte informático comprende una extensión global de almacenamiento y procesamiento de datos. Los ciudadanos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Hungría y Filipinas emitieron quejas formales ante las firmas proveedoras de conectividad. El portal de monitoreo especializado Downdetector concentró más de 41.500 reportes de incidentes enfocados en la red social Facebook, reflejando la gravedad de la desconexión en los servidores de distribución de contenido del conglomerado tecnológico.

El impacto técnico sobre Instagram y las redes sociales de la empresa La suspensión del servicio se extiende de manera paralela hacia las herramientas multimedia de Meta. Los registros de la plataforma Down For Everyone Or Just Me acumularon más de 8.000 reclamos específicos vinculados a las cuentas de Instagram, donde los usuarios denuncian la imposibilidad de refrescar las publicaciones recientes y los archivos temporales. La falla general alcanza incluso al portal institucional de la firma estadounidense, exhibiendo un rótulo de falla en la pantalla de entrada.

Instagram Down - Interna 2 Instagram registra fallos y problemas poco frecuentes. Instagram El bloqueo temporal altera la rutina de las empresas que gestionan sus catálogos comerciales por intermedio de estas redes sociales. La corporación de Mark Zuckerberg trabaja en la detección del origen del desperfecto físico o lógico que originó la desconexión simultánea de sus nodos de comunicación en la red. Las directrices de mantenimiento exigen auditar las líneas de código de las bases de datos para normalizar los flujos de tráfico virtual y resguardar la privacidad de los perfiles en las próximas horas.