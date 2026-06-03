Instagram expande el control de contenido de Meta para adolescentes a nivel global

La firma Meta expandió sus herramientas de protección juvenil a nuevos mercados internacionales. Los usuarios menores de edad que utilizan Instagram ingresan de forma automática a una modalidad que filtra las publicaciones no aptas para su grupo etario, replicando un esquema de control parental masivo.

La empresa tecnológica implementó estos cambios tras evaluar los resultados de un plan piloto en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá. Los datos oficiales indican que de cada diez jóvenes, nueve mantuvieron las restricciones activas desde su inicio en octubre pasado. La expansión global alcanza también al servicio de mensajería Messenger , unificando los criterios de seguridad en las diferentes aplicaciones del grupo para evitar la dispersión de las configuraciones.

La moderación busca reducir la exposición de forma repetida a temáticas que puedan generar afectaciones cotidianas . El sistema detecta publicaciones sobre nutrición, levantamiento de pesas o cuadros de ansiedad para evitar su distribución constante en secciones como el Feed, los Reels y la solapa Explorar. Cientos de miles de padres participaron de manera activa en la calificación de más de 15 millones de elementos multimedia para calibrar los algoritmos de recomendación. En los muestreos de finales de abril, menos del 2% de los contenidos sugeridos recibió calificaciones negativas por parte de los adultos responsables.

Pruebas de estrés y seguridad a cargo de Meta

La firma encargó una auditoría externa a la organización de seguridad digital Alice, conocida anteriormente como ActiveFence, para verificar la eficacia real de los bloqueos. Las pruebas de simulación demostraron que los perfiles protegidos en la plataforma de fotografía recibieron un 68% menos de material para adultos en comparación con las plataformas de la competencia directa. Al activar la opción de control estricto de contenido limitado, la exposición disminuyó un 96%, impidiendo además que los menores de edad lean o redacten comentarios públicos.

Meta Control parental - Interna 2 Desde la configuración de contenido Meta añade capas de seguridad para menores de edad. Meta Support

La investigación independiente detectó algunos puntos vulnerables que la compañía resolvió de inmediato durante el proceso de auditoría. Los ingenieros de Meta ajustaron las señales de detección tras identificar cuentas que evadían las restricciones de edad de manera sistemática. Asimismo, las políticas de uso sumaron la prohibición de videos vinculados al "car surfing", una práctica de riesgo que no figuraba en los registros previos de moderación junto a otros desafíos peligrosos como el "subway surfing".

La supervisión parental centralizada permite que los tutores controlen las configuraciones sin que los adolescentes puedan modificarlas de forma independiente hacia un perfil más abierto. El despliegue de estas herramientas en Facebook, Instagram y Messenger representa un esfuerzo por estandarizar la protección de los menores frente a los flujos cambiantes de información en internet.