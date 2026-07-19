Caída mundial de Instagram y Facebook: miles de usuarios reportaron fallas para acceder a las plataformas
Downdetector registró miles de reportes de usuarios con problemas para iniciar sesión y utilizar Facebook e Instagram durante la madrugada.
Miles de usuarios reportaron durante la madrugada de este domingo 19 de julio problemas para acceder y utilizar Facebook e Instagram, las dos redes sociales pertenecientes a Meta. Las fallas se reflejaron rápidamente en el sitio especializado Downdetector, que registró un fuerte incremento en los reportes.
De acuerdo con esa plataforma, los primeros avisos comenzaron a multiplicarse alrededor de las 4:00. Facebook acumuló más de 4.700 reportes, mientras que Instagram superó los 2.000, con usuarios que informaban distintos inconvenientes para acceder a los servicios.
En el caso de Facebook, muchas personas que intentaban iniciar sesión encontraron el siguiente mensaje: "Cuenta no disponible temporalmente. Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos".
Qué problemas presentaron Facebook e Instagram
El mensaje generó incertidumbre entre numerosos usuarios, que en un primer momento creyeron que el inconveniente estaba relacionado con sus cuentas personales. Sin embargo, la cantidad de reportes registrados en distintos países indicó que se trataba de una interrupción generalizada del servicio.
La falla no se limitó a Facebook. Instagram también presentó inconvenientes durante la madrugada y acumuló más de 2.000 reportes en Downdetector, reflejando un comportamiento similar al de la otra plataforma de Meta.
Cuáles fueron las fallas más reportadas
Entre los problemas más frecuentes señalados por los usuarios se encontraron las dificultades para iniciar sesión, cargar el feed de publicaciones y utilizar algunas de las funciones habituales de Instagram. En Facebook, además del mensaje de error, varios usuarios reportaron imposibilidad para acceder a sus perfiles.
Hasta el momento, Meta no había informado oficialmente las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización del servicio. Mientras tanto, los reportes continuaban concentrándose en Downdetector, la plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de servicios digitales a partir de las notificaciones realizadas por los propios usuarios.