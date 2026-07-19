Caída mundial de Instagram y Facebook: miles de usuarios reportaron fallas para acceder a las plataformas

Downdetector registró miles de reportes de usuarios con problemas para iniciar sesión y utilizar Facebook e Instagram durante la madrugada.

Facebook e Instagram presentaron inconvenientes de acceso y funcionamiento durante varias horas, según los reportes de usuarios.

Miles de usuarios reportaron durante la madrugada de este domingo 19 de julio problemas para acceder y utilizar Facebook e Instagram, las dos redes sociales pertenecientes a Meta. Las fallas se reflejaron rápidamente en el sitio especializado Downdetector, que registró un fuerte incremento en los reportes.

De acuerdo con esa plataforma, los primeros avisos comenzaron a multiplicarse alrededor de las 4:00. Facebook acumuló más de 4.700 reportes, mientras que Instagram superó los 2.000, con usuarios que informaban distintos inconvenientes para acceder a los servicios.

| AHORA: Se reporta caída mundial de Instagram y Facebook. pic.twitter.com/eBSsLSKxHU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 19, 2026 En el caso de Facebook, muchas personas que intentaban iniciar sesión encontraron el siguiente mensaje: "Cuenta no disponible temporalmente. Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos".

Qué problemas presentaron Facebook e Instagram El mensaje generó incertidumbre entre numerosos usuarios, que en un primer momento creyeron que el inconveniente estaba relacionado con sus cuentas personales. Sin embargo, la cantidad de reportes registrados en distintos países indicó que se trataba de una interrupción generalizada del servicio.

La falla no se limitó a Facebook. Instagram también presentó inconvenientes durante la madrugada y acumuló más de 2.000 reportes en Downdetector, reflejando un comportamiento similar al de la otra plataforma de Meta.