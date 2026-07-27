Apple posterga el lanzamiento de sus lentes inteligentes por motivos de privacidad

Apple pospuso para finales de 2027 la presentación del dispositivo conocido internamente como N50 para evitar daños en su imagen corporativa.

El equipo de desarrollo técnico de Apple postergó la salida comercial de los lentes inteligentes hasta finales de 2027.

El mercado de los dispositivos vestibles enfrenta nuevos dilemas éticos vinculados a la recolección de datos personales en espacios públicos. A diferencia de Meta y Samsung, Apple retrasó para finales de 2027 el desarrollo de sus nuevos lentes inteligentes, conocidos en la fase de prototipos como N50, debido a preocupaciones internas sobre la privacidad de los usuarios. La compañía busca resguardar su reputación corporativa antes de ingresar en un segmento salpicado por controversias.

Los anteojos inteligentes de la firma estadounidense procesarán la información dentro del propio hardware para proteger los datos. Shutterstock Las preocupaciones de privacidad en la categoría de anteojos inteligentes Un informe publicado por el periodista Mark Gurman en la agencia Bloomberg detalló que los equipos de ingeniería asignados al área de hardware priorizan la protección de datos en la plataforma. La firma asiática y estadounidense busca diferenciarse de los problemas registrados por Meta en sus visores interactivos, donde investigadores de Suecia reportaron filtraciones de secuencias privadas hacia moderadores humanos. Asimismo, diversos tribunales internacionales prohibieron el uso de estos dispositivos dentro de las salas de audiencia.

Para mitigar los riesgos de vigilancia clandestina, los ingenieros de Apple evaluaron alternativas de diseño, incluyendo prototipos sin cámaras o sistemas ópticos bloqueados para la grabación de video. Sin embargo, omitir las funciones fotográficas restaría atractivo comercial frente a los consumidores. La firma buscará sostener su estándar mediante la gestión de procesos de procesamiento dentro del propio dispositivo, evitando el envío de archivos a la nube o el uso de imágenes para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Los últimos Meta Glasses lanzados ponen en tela de juicio la privacidad. Meta Estrategia comercial y diferencias frente a Meta La competencia en el sector de los accesorios corporales se intensifica a medida que los fabricantes buscan el reemplazo natural de la telefonía tradicional. Mientras la empresa de Mark Zuckerberg explora modalidades de grabación continua, Apple descarta la inclusión de captura pasiva en sus líneas de producción. La meta del equipo técnico consiste en ofrecer herramientas útiles de realidad aumentada sin transformar el producto en una herramienta de espionaje.