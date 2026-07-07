Me encantan pero son muy problemáticos: los nuevos Meta Glasses de Kylie Jenner

La masificación de lentes con cámaras y micrófonos ocultos genera debates sobre la privacidad en los espacios públicos. Analistas advierten sobre la normalización del registro no consentido.

El avance de los dispositivos portátiles de registro audiovisual plantea una encrucijada compleja para los realizadores de contenidos y los especialistas en comunicación digital. La aparición de los Meta Glasses expone una dualidad evidente: funcionan como herramientas operativas muy eficaces para optimizar la producción de videos en primera persona, pero al mismo tiempo corporizan una infraestructura de monitoreo invisible que diluye los límites del consentimiento social.

La comercialización de estos lentes inteligentes se apoya en campañas publicitarias que priorizan la estética, la moda y el estatus aspiracional, recurriendo a figuras globales como Kylie Jenner para ganar la aprobación del público. Esta estrategia de marketing busca transformar un dispositivo de captura continua en un accesorio de diseño inofensivo, desviando la atención de los debates de fondo sobre la privacidad. Detrás de la comodidad de registrar imágenes sin usar las manos, se consolida el entramado de lo que la sociología define como el capitalismo de la vigilancia: un modelo de negocios donde las grandes corporaciones tecnológicas extraen la experiencia humana diaria para convertirla en datos de comportamiento comercializables.

La modelo Kylie Jenner codiseñó y aportó su voz para la campaña estética de los Meta Glasses. Meta Potencial profesional en deportes y el sector inmobiliario Desde una perspectiva estrictamente técnica y de producción, las Meta Glasses ofrecen soluciones innovadoras para la creación de formatos audiovisuales específicos. En el sector inmobiliario, por ejemplo, el uso de este hardware facilita recorridos inmersivos en primera persona a través de las propiedades, permitiendo que los agentes muestren los ambientes de forma natural y fluida mientras caminan por el lugar. Asimismo, el dispositivo resulta útil para la realización de tutoriales de cocina paso a paso o registros de entrenamientos de deportes acuáticos, ya que libera las manos del realizador, aunque la falta de resistencia al agua total del armazón exige precauciones físicas estrictas frente a las salpicaduras.

El atractivo técnico radica en la simplificación del vlogging tradicional, suprimiendo la necesidad de portar trípodes o cámaras pesadas en la vía pública. La integración de micrófonos direccionales y sistemas de asistencia mediante algoritmos optimiza la captura de audio y video en entornos dinámicos. Para los comunicadores que requieren registrar interacciones orgánicas o demostraciones de destrezas físicas, el formato de anteojos resuelve problemas de encuadre y estabilidad que los teléfonos celulares ordinarios no logran subsanar de manera cómoda.

El uso de cámaras inconspicuas en el marco de los anteojos profundiza el problema de la privacidad al permitir registros y filmaciones continuas sin el consentimiento de los ciudadanos. Meta Fraude académico en Argentina y el panóptico moderno Fuera del ámbito profesional controlado, la utilización de estos lentes inteligentes como herramienta de registro diario genera rechazo debido a sus implicancias éticas y a su potencial para el engaño. Un ejemplo de esta problemática ocurrió en el país, donde se detectó el uso de estos lentes por parte de postulantes para copiarse en el examen escrito de residencias médicas. Los aspirantes utilizaban las cámaras ocultas en el marco para transmitir las preguntas de la evaluación en tiempo real hacia el exterior, recibiendo las respuestas correctas de forma remota y vulnerando los mecanismos de control de los concursos sanitarios oficiales.