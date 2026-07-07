Si tienes PlayStation Plus ya puedes reclamar gratis un juego AAA que cuesta 70 dólares
Los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis uno de los shooters más populares de los últimos años, pero solo por tiempo limitado.
Con el inicio de un nuevo mes, PlayStation Plus vuelve a renovar su catálogo de juegos mensuales y lo hace con una incorporación de peso. Los suscriptores del servicio de Sony podrán sumar a su biblioteca Call of Duty: Modern Warfare 3, un título que habitualmente cuesta alrededor de 70 dólares y que estará disponible gratis durante un tiempo limitado para jugadores de PS4 y PS5.
La promoción de este juego AAA estará vigente entre el 7 de julio y el 3 de agosto, por lo que quienes tengan una suscripción activa podrán reclamar el juego y conservarlo en su biblioteca mientras mantengan el servicio contratado. Se trata de uno de los beneficios más atractivos del mes, ya que incorpora una de las entregas más recientes de la popular saga de disparos desarrollada por Activision.
Cómo descargar gratis Modern Warfare 3 en PlayStation Plus
Reclamar el juego es un proceso muy sencillo. Solo es necesario contar con una suscripción activa a PlayStation Plus e ingresar a la PlayStation Store, ya sea desde la consola o mediante la aplicación oficial.
Dentro de la sección de juegos mensuales de PlayStation Plus aparecerá Call of Duty: Modern Warfare III. Al seleccionarlo y pulsar la opción para agregarlo a la biblioteca, el título quedará asociado a la cuenta del usuario.
Como ocurre con todos los juegos mensuales del servicio, una vez reclamado permanecerá en la biblioteca digital, aunque será indispensable mantener la suscripción activa para seguir jugándolo. Quienes no lo agreguen antes del 3 de agosto perderán la posibilidad de obtenerlo de manera gratuita.
Un shooter con campaña, multijugador y Zombies
Call of Dudty: Modern Warfare III continúa la historia iniciada en la entrega anterior y vuelve a poner al Capitán Price y a la Fuerza Operativa 141 frente a uno de los villanos más emblemáticos de la franquicia: Vladimir Makarov. La campaña combina operaciones encubiertas, infiltraciones y enfrentamientos a gran escala, manteniendo el estilo cinematográfico que caracteriza a la serie.
Sin embargo, gran parte del atractivo del juego está en su apartado multijugador. Esta edición recupera varios de los mapas más recordados de entregas clásicas de la saga, actualizados con mejoras gráficas y nuevas mecánicas. El resultado es una propuesta que combina la nostalgia de los jugadores veteranos con contenido renovado para quienes llegan por primera vez a la franquicia.
A ello se suma una amplia variedad de armas, sistemas de progresión y modos competitivos que mantienen una comunidad muy activa tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.
El paquete se completa con el regreso del popular modo Zombies, una modalidad cooperativa en la que varios jugadores deben sobrevivir a oleadas de enemigos mientras exploran un enorme mapa, consiguen recursos y mejoran su equipamiento. Este modo ofrece una experiencia diferente al clásico enfrentamiento competitivo y amplía considerablemente la cantidad de horas de juego.
Con un precio habitual cercano a los 70 dólares, la llegada de Call of Duty: Modern Warfare 3 al catálogo mensual de PlayStation Plus se convierte en una de las promociones más destacadas del año para los usuarios del servicio. Para quienes disfrutan de los shooters o buscaban incorporar esta entrega a su colección, es una oportunidad difícil de dejar pasar.