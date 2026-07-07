Si tienes PlayStation Plus ya puedes reclamar gratis un juego AAA que cuesta 70 dólares

Los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis uno de los shooters más populares de los últimos años, pero solo por tiempo limitado.

Con el inicio de un nuevo mes, PlayStation Plus vuelve a renovar su catálogo de juegos mensuales y lo hace con una incorporación de peso. Los suscriptores del servicio de Sony podrán sumar a su biblioteca Call of Duty: Modern Warfare 3, un título que habitualmente cuesta alrededor de 70 dólares y que estará disponible gratis durante un tiempo limitado para jugadores de PS4 y PS5.

La promoción de este juego AAA estará vigente entre el 7 de julio y el 3 de agosto, por lo que quienes tengan una suscripción activa podrán reclamar el juego y conservarlo en su biblioteca mientras mantengan el servicio contratado. Se trata de uno de los beneficios más atractivos del mes, ya que incorpora una de las entregas más recientes de la popular saga de disparos desarrollada por Activision.

El juego estará disponible del 7 de julio al 3 de agosto, y podrá reclamarse desde PlayStation Plus fácilmente. Shutterstock Cómo descargar gratis Modern Warfare 3 en PlayStation Plus Reclamar el juego es un proceso muy sencillo. Solo es necesario contar con una suscripción activa a PlayStation Plus e ingresar a la PlayStation Store, ya sea desde la consola o mediante la aplicación oficial.

Dentro de la sección de juegos mensuales de PlayStation Plus aparecerá Call of Duty: Modern Warfare III. Al seleccionarlo y pulsar la opción para agregarlo a la biblioteca, el título quedará asociado a la cuenta del usuario.

Como ocurre con todos los juegos mensuales del servicio, una vez reclamado permanecerá en la biblioteca digital, aunque será indispensable mantener la suscripción activa para seguir jugándolo. Quienes no lo agreguen antes del 3 de agosto perderán la posibilidad de obtenerlo de manera gratuita.