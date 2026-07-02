PlayStation Plus renueva su catálogo gratuito de julio con un polémico Call of Duty y dos joyas indie

PlayStation Plus vuelve a renovar su propuesta mensual con una selección que combina grandes nombres, títulos independientes y decisiones que ya generan debate entre los suscriptores. En julio , el servicio de Sony para PS5 y PS4 refuerza su estrategia de ofrecer variedad dentro de sus niveles Essential, Extra y Premium (Deluxe) , en un contexto donde las suscripciones se consolidan como la principal puerta de entrada a nuevos videojuegos gratuito .

La gran novedad es la incorporación de Call of Duty: Modern Warfare III, una entrega reciente de la franquicia de Activision que llega con una recepción crítica bastante dividida. Aunque el nombre pesa por sí solo, el título arrastra cuestionamientos por su campaña considerada breve y un multijugador que no terminó de convencer a buena parte de la comunidad. Su arribo sin costo adicional dentro de PlayStation Plus abre una oportunidad interesante: muchos jugadores podrán probarlo sin pasar por caja, algo que seguramente reavivará el debate sobre si realmente está a la altura del estándar de la saga.

Junto al FPS más mediático del mes, Sony incorpora dos propuestas que apuntan a públicos completamente diferentes. Por un lado aparece For the King II, una secuela que mezcla rol, estrategia y mecánicas roguelite. Su enfoque cooperativo y su estructura de partidas lo convierten en una opción ideal para quienes buscan experiencias más pausadas pero con alto componente táctico.

En la vereda de enfrente está CrossCode, un RPG de acción que ya se ganó un lugar de culto entre los fanáticos del género. Su estética retro, el ritmo dinámico de sus combates y una historia sorprendentemente elaborada lo transforman en una de las incorporaciones más valoradas del mes, especialmente para quienes buscan algo distinto dentro de un catálogo dominado muchas veces por grandes producciones.

Los tres títulos gratuitos estarán disponibles para todos los niveles del servicio entre el 7 de julio y el 3 de agosto, lo que le da a los suscriptores casi un mes completo para agregarlos a su biblioteca digital.

Los nuevos juegos estarán disponibles hasta agosto, mientras otros títulos abandonan el catálogo de PlayStation Plus. Imagen ganerada por la IA

El recambio constante y la presión del catálogo

El nuevo lineup llega, como cada mes, acompañado de una advertencia implícita: el contenido también rota hacia afuera. Mientras algunos juegos se suman, otros se despiden. En este caso, los usuarios tienen los últimos días para reclamar los juegos de junio, entre los que se destacan propuestas como Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide.

Este sistema de rotación constante es una de las claves del modelo de PlayStation Plus, pero también su mayor desafío. Por un lado, mantiene el servicio siempre actualizado y atractivo; por otro, obliga a los usuarios a estar atentos para no perder oportunidades. A esto se suma la salida próxima de una lista más amplia de títulos independientes que incluye desde Risk of Rain 2 hasta Tropico 6, lo que refuerza la idea de un catálogo en permanente movimiento.

En definitiva, julio deja una sensación ambivalente: un peso pesado como Call of Duty que divide opiniones, acompañado por joyas indie que equilibran la propuesta. PlayStation Plus sigue apostando a la variedad, aunque el verdadero veredicto, como siempre, lo dará la comunidad cuando empiece a jugar.