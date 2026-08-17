Adiós a la PS5: esta aplicación permite jugar títulos de PlayStation Plus desde la Steam Deck o Linux

El ecosistema de PlayStation comienza a expandirse más allá de sus propias consolas. Una nueva aplicación de terceros permite utilizar una de las funciones más atractivas de PlayStation Plus Premium sin necesidad de contar con una PS4, una PS5 o incluso un PS Portal.

La herramienta se llama Asobi: Remote Play y fue desarrollada por el grupo conocido como Inside Internet. Aunque todavía no es una aplicación oficial de Sony, acaba de comenzar su fase de pruebas públicas y propone una alternativa especialmente interesante para quienes utilizan dispositivos portátiles o computadoras basadas en Linux .

Su principal atractivo está en que no se limita al juego remoto tradicional: también permite aprovechar el streaming en la nube de PlayStation Plus Premium (Deluxe) .

El juego remoto no es una tecnología nueva. Desde hace años existen aplicaciones capaces de transmitir los juegos instalados en una PS4 o PS5 hacia otros dispositivos mediante una red doméstica.

Asobi: Remote Play se encuentra en pruebas públicas y todavía no cuenta con respaldo oficial de Sony.

La diferencia de Asobi: Remote Play está en otro lugar. La aplicación busca permitir que los usuarios accedan directamente al catálogo compatible de PlayStation Plus Premium, sin tener una PS5 desde la cual transmitir los juegos.

Esto cobra especial importancia en un contexto en el que el precio del hardware aumentó considerablemente. El PS Portal, por ejemplo, permite aprovechar el juego en la nube para determinados títulos de PS5, pero sigue siendo necesario comprar el dispositivo.

Con Asobi: Remote Play, en cambio, el objetivo es utilizar equipos que muchos jugadores ya tienen, como un Steam Deck, una Steam Machine o una computadora con Linux.

La aplicación permite jugar mediante streaming en Steam Deck, Steam Machine y computadoras compatibles con Linux. Imagen generada con IA

Así funciona Asobi: Remote Play

La aplicación se encuentra actualmente en fase de pruebas públicas y es compatible con Steam Deck, Steam Machine y otros dispositivos que utilicen SteamOS o Linux.Los usuarios que se registraron previamente comenzaron a recibir correos electrónicos con instrucciones para descargarla.

El funcionamiento requiere una cuenta de PlayStation Network y una suscripción activa a PlayStation Plus. Una vez iniciada la sesión, es posible transmitir determinados videojuegos incluidos en el catálogo del servicio.

También existe la posibilidad de acceder a juegos digitales de PS5 que el usuario ya tenga, aunque la compatibilidad no es universal. Por lo tanto, contar con una suscripción o poseer un título no garantiza que todos los juegos puedan transmitirse mediante la aplicación.

El sistema reproduce la lógica del streaming en la nube: el juego se ejecuta de forma remota y la imagen se transmite al dispositivo, mientras que los controles del jugador se envían hacia los servidores.

La herramienta ofrece 60 fps, HDR y compatibilidad con funciones hápticas del mando DualSense durante las pruebas. Imagen generada por la IA

60 fps, HDR y DualSense durante la prueba

Uno de los aspectos más llamativos de Asobi: Remote Play está relacionado con la calidad de imagen y las funciones adicionales que ofrece durante esta etapa de pruebas.

Según la información proporcionada por su desarrollador principal, Ichenzo, las funciones premium estarán disponibles gratuitamente durante el período de prueba. Entre ellas aparecen reproducción a 60 fps, HDR, escalado hasta 4K y control manual de la tasa de frames.

La aplicación también ofrece compatibilidad con la retroalimentación háptica del DualSense de PS5, una característica especialmente interesante para quienes utilizan el mando de Sony conectado al Steam Deck u otro equipo compatible.

Sin embargo, estas funciones no serán gratuitas para siempre. Cuando finalice la etapa de pruebas y llegue la versión definitiva, será necesario pagar para desbloquearlas. La edición gratuita estará limitada a 1080p y 30 fps.

La aplicación podría ampliar el acceso al catálogo de PlayStation Plus sin necesidad de comprar una consola. Imagen generada por la IA

Una propuesta interesante, aunque con limitaciones

Asobi: Remote Play plantea una posibilidad que hace unos años parecía difícil de imaginar: disfrutar parte del catálogo de PlayStation Plus sin comprar una consola de Sony.

Para los propietarios de Steam Deck, Steam Machine y otros equipos con Linux, puede convertirse en una alternativa atractiva frente al costo de adquirir un PS5 o un PS Portal. Además, el hecho de que la aplicación aproveche el streaming en la nube elimina la necesidad de contar con una consola PlayStation encendida en casa.

De todos modos, todavía hay varios interrogantes. Se trata de una herramienta no oficial, permanece en fase de pruebas y la compatibilidad con los juegos no es total. Además, la calidad de la experiencia dependerá en buena medida de la conexión a internet.

La aplicación también tendrá una versión para Windows, aunque por el momento no tiene una fecha de lanzamiento confirmada. Si las pruebas tienen buenos resultados, Asobi: Remote Play podría convertirse en una de las opciones más interesantes para llevar la experiencia de PlayStation Plus a dispositivos que originalmente no forman parte del ecosistema de Sony.