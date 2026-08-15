PlayStation 4: cómo solucionar los problemas más comunes y estirar su vida útil

La PlayStation 4 lleva más de una década en el mercado y, pese al lanzamiento de la PS5, continúa siendo una de las consolas más utilizadas por los jugadores. Sin embargo, el paso del tiempo puede traer algunas fallas o problemas habituales. Desde problemas de conexión y almacenamiento hasta errores de lectura, sobrecalentamiento o inconvenientes con el control, existen varias soluciones que pueden extender su vida útil .

Uno de los problemas más conocidos de la PlayStation 4 es la denominada “luz azul de la muerte”. En condiciones normales, la consola enciende con una luz azul que rápidamente pasa a blanca. Si permanece parpadeando en azul y no aparece imagen en el televisor , puede existir un inconveniente relacionado con el hardware, el software o la conexión HDMI.

Lo primero es revisar el cable HDMI, probar otro puerto del televisor y, si es posible, utilizar otro cable. También conviene comprobar que el disco duro esté correctamente colocado y revisar la alimentación eléctrica. Mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos, hasta escuchar dos pitidos, permite apagar completamente la consola antes de volver a intentar encenderla.

La luz roja intermitente, en cambio, suele estar relacionada con un exceso de temperatura. En ese caso, lo recomendable es apagar la PlayStation 4 , desconectarla y dejarla enfriar. También es importante ubicarla en un espacio abierto, lejos de paredes, muebles cerrados y otras fuentes de calor.

Con los años, el puerto HDMI y los cables pueden convertirse en otra fuente de problemas . Una conexión defectuosa puede provocar que la PlayStation 4 encienda correctamente, pero no transmita imagen ni sonido. Antes de pensar en una reparación, conviene probar otro cable y otro puerto del televisor.

Los primeros modelos de PS4 también tuvieron problemas relacionados con la expulsión automática de discos. En algunas unidades, el sistema puede intentar expulsar un disco incluso cuando no hay ninguno dentro. Si ocurre, apagar completamente la consola y realizar un ciclo de encendido puede ayudar. Si el problema continúa, puede tratarse de una falla física que requiera servicio técnico.

El DualShock 4 tampoco está exento del desgaste. Los sticks analógicos pueden deteriorarse después de años de uso, especialmente en juegos que exigen movimientos constantes. Mantener el control limpio y utilizar protectores para los sticks puede prolongar su vida útil. Si el mando presenta problemas de conexión, también se puede intentar reiniciarlo y volver a emparejarlo con la consola.

PlayStation 4 puede presentar errores de conexión a PlayStation Network que impiden acceder a servicios y funciones online. Imagen generada por la IA

Problemas de conexión y falta de espacio

Los errores de conexión a PlayStation Network son otra de las dificultades que pueden aparecer durante el uso cotidiano. Antes de modificar la configuración de la consola, es conveniente comprobar si PlayStation Network atraviesa una interrupción o tareas de mantenimiento.

Si el servicio funciona correctamente, reiniciar tanto la PlayStation 4 como el router puede solucionar problemas temporales. También es posible olvidar la red Wi-Fi y volver a configurarla desde cero. En determinadas situaciones, cambiar manualmente la configuración DNS puede mejorar la conexión.

El almacenamiento es otro inconveniente especialmente habitual en las PS4 de 500 GB. Los juegos actuales y sus actualizaciones ocupan cada vez más espacio, por lo que la capacidad interna puede agotarse rápidamente. Una alternativa sencilla es conectar un disco duro externo USB compatible y configurarlo como almacenamiento ampliado. También es posible reemplazar el disco interno por una unidad de mayor capacidad.

PlayStation 4 también presenta problemas con auriculares, DualShock 4, conexión y sonido que pueden solucionarse. Imagen generada por la IA

Errores de lectura, ventilador ruidoso y auriculares

Cuando la PlayStation 4 deja de reconocer un disco o presenta errores al iniciar un juego, una de las primeras opciones es apagarla completamente y volver a encenderla. Si el inconveniente continúa, reinstalar el juego puede ser una solución, tanto para títulos físicos como digitales. También existe la posibilidad de iniciar la consola en modo seguro y utilizar la función para reconstruir la base de datos.

El ruido excesivo del ventilador es otra señal habitual en equipos con muchos años de uso. La acumulación de polvo puede dificultar la refrigeración y obligar al sistema a trabajar a mayor velocidad. Limpiar cuidadosamente las rejillas de ventilación y colocar la consola sobre una superficie dura, con espacio suficiente alrededor, puede reducir el problema.

Por último, si los auriculares conectados al DualShock 4 no funcionan, conviene desconectarlos y volver a conectarlos, comprobar la configuración de salida de audio y revisar la clavija de 3,5 milímetros. Si después de todas estas pruebas el problema persiste, especialmente cuando existen fallas de hardware, lo más recomendable es recurrir al soporte oficial de PlayStation o a un servicio técnico especializado.

Con estos cuidados, una PlayStation 4 que ya acumula varios años todavía puede ofrecer muchas horas de juego. No todas las fallas significan que haya llegado el momento de reemplazarla: en muchos casos, una limpieza, un cambio de cable, una configuración diferente o una pequeña puesta a punto pueden devolverle buena parte de su funcionamiento habitual.