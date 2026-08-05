PlayStation 5 sumará uno de los juegos de anime más esperados y ya tiene fecha de lanzamiento confirmada
Koei Tecmo confirmó que Attack on Titan 3 llegará a PlayStation 5 en diciembre con mejoras gráficas, nuevos modos de juego y beneficios exclusivos.
Los usuarios de PlayStation 5 ya tienen una nueva fecha marcada en el calendario. Koei Tecmo confirmó que Attack on Titan 3 tendrá fecha de lanzamiento el próximo 10 de diciembre y lo hará con la promesa de convertirse en la adaptación definitiva del exitoso anime. La nueva entrega no solo repasará toda la historia de la serie, sino que también incorporará contenido inédito, mejoras en el sistema de combate y nuevas modalidades pensadas para aprovechar el hardware de la consola de Sony.
PlayStation 5 recibirá la versión más completa de Attack on Titan
La nueva entrega reunirá todos los grandes momentos del anime, desde el inicio de la historia de Eren Jaeger hasta su desenlace. Sin embar go, Koei Tecmo aseguró que no se limitará a recrear los acontecimientos ya conocidos. El estudio incluirá escenas inéditas y nuevas situaciones que ampliarán el universo de la franquicia, ofreciendo razones para volver a vivir la aventura incluso a quienes ya terminaron la serie.
En PlayStation 5, el juego aprovechará la potencia del sistema para ofrecer escenarios más detallados, una mayor fluidez durante los combates y una experiencia visual más espectacular. De hecho, el nuevo tráiler mostró enfrentamientos mucho más intensos, con una movilidad tridimensional renovada que permitirá recorrer ciudades y atacar a los Titanes con mayor velocidad y precisión.
Combates más dinámicos y un nuevo modo de juego
Uno de los cambios más importantes estará en la inteligencia de los Titanes. Los enemigos reaccionarán de manera más impredecible, obligando a los jugadores a modificar constantemente sus estrategias durante cada enfrentamiento.
Además, Koei Tecmo confirmó la incorporación de las Special Exterior Missions, un nuevo modo donde los jugadores liderarán un escuadrón del Cuerpo de Exploración en expediciones fuera de las murallas. Estas misiones ofrecerán desafíos adicionales y ampliarán el contenido disponible más allá de la campaña principal.
Para quienes nunca jugaron un título de la saga, también habrá controles simplificados que facilitarán las maniobras con el equipo de movilidad tridimensional sin perder el espectáculo que caracteriza a los combates.
Recompensas exclusivas para quienes jueguen en PlayStation 5
Los jugadores que reserven la versión digital de PlayStation 5 recibirán el accesorio cosmético Wings of Freedom Earrings, mientras que quienes compren el juego durante su lanzamiento, tanto en formato físico como digital, obtendrán la sudadera Wings of Freedom Hoodie.
Koei Tecmo también confirmó premios para los seguidores históricos de la franquicia. Aquellos usuarios que tengan partidas guardadas de Attack on Titan 2 o Attack on Titan 2: Final Battle desbloquearán contenido adicional dentro de la nueva entrega, un incentivo pensado para quienes acompañaron la saga desde sus primeros juegos.
Edición Deluxe, acceso anticipado y un lanzamiento esperado
Además de la edición estándar, PlayStation 5 contará con una Digital Deluxe Edition que incluirá un libro de arte digital, objetos exclusivos, equipamiento especial para los personajes, opciones adicionales de personalización y 72 horas de acceso anticipado, permitiendo comenzar la aventura tres días antes del estreno oficial.
También estará disponible una edición física Steelbook con una presentación especial para coleccionistas. Con todas estas novedades, Attack on Titan 3 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos de anime más importantes del año en PlayStation 5. La combinación de una historia completa, contenido inédito, mejoras jugables y múltiples recompensas posiciona al título como una de las grandes apuestas de Koei Tecmo para cerrar el año.