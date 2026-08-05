PlayStation 5 sumará uno de los juegos de anime más esperados y ya tiene fecha de lanzamiento confirmada

Koei Tecmo confirmó que Attack on Titan 3 llegará a PlayStation 5 en diciembre con mejoras gráficas, nuevos modos de juego y beneficios exclusivos.

Los usuarios de PlayStation 5 ya tienen una nueva fecha marcada en el calendario. Koei Tecmo confirmó que Attack on Titan 3 tendrá fecha de lanzamiento el próximo 10 de diciembre y lo hará con la promesa de convertirse en la adaptación definitiva del exitoso anime. La nueva entrega no solo repasará toda la historia de la serie, sino que también incorporará contenido inédito, mejoras en el sistema de combate y nuevas modalidades pensadas para aprovechar el hardware de la consola de Sony.

En PlayStation 5, los Titanes contarán con inteligencia mejorada que exigirá nuevas estrategias durante cada enfrentamiento intenso. Shutterstock PlayStation 5 recibirá la versión más completa de Attack on Titan La nueva entrega reunirá todos los grandes momentos del anime, desde el inicio de la historia de Eren Jaeger hasta su desenlace. Sin embar go, Koei Tecmo aseguró que no se limitará a recrear los acontecimientos ya conocidos. El estudio incluirá escenas inéditas y nuevas situaciones que ampliarán el universo de la franquicia, ofreciendo razones para volver a vivir la aventura incluso a quienes ya terminaron la serie.

En PlayStation 5, el juego aprovechará la potencia del sistema para ofrecer escenarios más detallados, una mayor fluidez durante los combates y una experiencia visual más espectacular. De hecho, el nuevo tráiler mostró enfrentamientos mucho más intensos, con una movilidad tridimensional renovada que permitirá recorrer ciudades y atacar a los Titanes con mayor velocidad y precisión.

PlayStation 5 aprovechará su potencia para ofrecer combates más fluidos, escenarios detallados y una experiencia inmersiva superior. Imagen generada por la IA Combates más dinámicos y un nuevo modo de juego Uno de los cambios más importantes estará en la inteligencia de los Titanes. Los enemigos reaccionarán de manera más impredecible, obligando a los jugadores a modificar constantemente sus estrategias durante cada enfrentamiento.

Además, Koei Tecmo confirmó la incorporación de las Special Exterior Missions, un nuevo modo donde los jugadores liderarán un escuadrón del Cuerpo de Exploración en expediciones fuera de las murallas. Estas misiones ofrecerán desafíos adicionales y ampliarán el contenido disponible más allá de la campaña principal.