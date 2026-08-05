Opciones de tecnología para regalar en el Día del Niño: notebooks y procesadores

Ya sea para quienes buscan llevar su gaming al siguiente nivel, crear contenido, estudiar o ensamblar la PC de sus sueños, AMD cuenta con un portafolio diseñado para responder a cada necesidad. Desde notebooks con inteligencia artificial integrada hasta componentes de alto desempeño, esta guía reúne algunas de las mejores opciones para regalar tecnología en El Día del Niño .

Este dispositivo es una alternativa versátil para quienes buscan un primer equipo que pueda acompañar las tareas escolares, la navegación, el consumo de contenido y las primeras experiencias de gaming.

Gracias a su procesador de AMD Ryzen™ 5 7520U, ofrece un desempeño ágil para las actividades cotidianas y permite alternar entre estudio y entretenimiento desde un mismo dispositivo. Su formato portátil también facilita utilizarla en distintos espacios de la casa o llevarla a clases y actividades.

Esta computadora es una opción pensada para niños y adolescentes que necesitan un equipo para estudiar , realizar trabajos prácticos, conectarse a clases y disfrutar de contenidos multimedia.

Su procesador AMD Ryzen™ 7 5825U permite responder con fluidez a diferentes tareas, mientras que su diseño liviano y funcional la convierte en una alternativa práctica para el uso diario.

Disponible en: On City

On City Precio sugerido: desde $ 1.599.999

Para quienes combinan gaming y creatividad: Lenovo LOQ Essential

Para quienes disfrutan jugar, editar imágenes, crear videos o comenzar a explorar herramientas de diseño, la Lenovo LOQ Essential ofrece una experiencia equilibrada entre rendimiento y versatilidad.

Su combinación de procesador AMD Ryzen™ 7 170 y gráficos dedicados permite ejecutar juegos actuales y acompañar tareas creativas que requieren mayor capacidad de procesamiento. También cuenta con almacenamiento de estado sólido, que ayuda a reducir los tiempos de carga y agilizar el acceso a archivos y aplicaciones.

Disponible en: Compra Gamer

Compra Gamer Precio sugerido: $ 2.272.982

HP Victus Gaming

La HP Victus Gaming está diseñada para quienes buscan llevar su experiencia de juego un paso más allá, sin dejar de lado el estudio o la creación de contenido.

HP Victus Gaming: el gaming y la IA en un solo dispositivo. HP

Equipada con un procesador AMD Ryzen™ 5 7535HS y gráficos dedicados, brinda la potencia necesaria para jugar, transmitir, editar y trabajar con múltiples aplicaciones. Su pantalla de alta frecuencia de actualización también favorece una experiencia visual más fluida en títulos competitivos.

Disponible en: Compra Gamer

Compra Gamer Precio sugerido: $1.640.800

Para quienes buscan una experiencia preparada para IA: ASUS TUF Gaming A16

La ASUS TUF Gaming A16 es una notebook ideal para adolescentes que combinan gaming, productividad y nuevas experiencias digitales. Su procesador AMD Ryzen™ 7 260 aporta capacidad de respuesta para ejecutar varias tareas, crear contenido y explorar aplicaciones que incorporan funciones de inteligencia artificial.

Además de su rendimiento, la línea TUF se caracteriza por ofrecer diseños preparados para sesiones prolongadas de uso, con sistemas de refrigeración pensados para sostener el desempeño.

Disponible en: Compra Gamer

Compra Gamer Precio sugerido: $2.638.765

Para quienes sueñan con armar o actualizar su propia PC: Procesador AMD Ryzen™ 5 5600GT

Para quienes quieren dar sus primeros pasos en el armado de una PC, el AMD Ryzen™ 5 5600GT es una opción accesible y práctica. Al contar con gráficos Radeon integrados, permite crear un equipo funcional sin necesidad de sumar una tarjeta gráfica dedicada desde el inicio.

Con 6 núcleos y 12 hilos, ofrece un buen equilibrio para tareas cotidianas, estudio, navegación, consumo de contenido y juegos livianos. También puede ser una alternativa conveniente para quienes buscan armar una PC de entrada y actualizarla más adelante.

Disponible en: retailers especializados.

retailers especializados. Precio sugerido: consultar disponibilidad local.

Procesador AMD Ryzen™ 7 5700G

El AMD Ryzen™ 7 5700G es una alternativa más para quienes buscan un poco más de margen de rendimiento en una PC inicial o familiar, manteniendo la posibilidad de prescindir de una placa de video dedicada en una primera etapa.

Procesador AMD Ryzen™ 7 5700G. AMD

Sus 8 núcleos y 16 hilos lo vuelven una opción versátil para estudiar, jugar juegos menos exigentes, crear contenido y acompañar múltiples tareas del día a día. Es una propuesta pensada para quienes quieren armar una PC equilibrada, económica y con potencial de actualización.

Disponible en: retailers especializados.

retailers especializados. Precio sugerido: consultar disponibilidad local.

Procesador AMD Ryzen™ 7 7700X3D

Para los gamers que quieren construir su propio equipo, el AMD Ryzen™ 7 7700X3D representa una puerta de entrada a la tecnología AMD 3D V-Cache™ dentro de la plataforma AM5. Cuenta con 8 núcleos, 16 hilos y 104 MB de caché total, y está diseñado para ofrecer una experiencia de gaming ágil y responsiva.

Además, la plataforma AM5 brinda flexibilidad para actualizar el sistema a futuro, lo que permite acompañar la evolución de las necesidades del usuario.

Disponible en: retailers especializados.

retailers especializados. Precio sugerido: consultar disponibilidad local.

Tarjeta gráfica AMD Radeon™ RX 9070 GRE

La AMD Radeon™ RX 9070 GRE es una opción para quienes buscan disfrutar juegos en 1440p con imágenes fluidas y mayor nivel de detalle. Basada en la arquitectura AMD RDNA™ 4, está pensada para ofrecer una experiencia inmersiva y acompañar también tareas de creación de contenido.

Puede ser una alternativa para actualizar una PC existente o completar un nuevo setup gamer preparado para los títulos actuales.

Disponible en: retailers especializados.

retailers especializados. Precio sugerido: consultar disponibilidad local.

Más allá del entretenimiento, la tecnología se convirtió en una herramienta para aprender, crear y desarrollar nuevas habilidades. Este Día del Niño, regalar un equipo preparado para acompañar esas experiencias puede ser una forma de potenciar la creatividad, la curiosidad y las capacidades de las nuevas generaciones.