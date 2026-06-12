Guía de compras: tres notebooks usadas recomendadas para adquirir este año

Analizamos el mercado de reventa de notebooks portátiles con opciones de hardware equilibradas que esquivan los procesadores de gama baja sin superar el millón.

Adquirir una computadora en el mercado informático local representa un desafío complejo para el presupuesto de los profesionales y estudiantes. La dispersión de valores y la presencia de procesadores de prestaciones básicas obligan a evaluar el segmento de notebooks usadas como una alternativa viable para conseguir un rendimiento sólido a un costo moderado.

Lenovo ThinkPad L14: resistencia corporativa para el estudio Lenovo Thinkpad - Internal Lenovo Thinkpad L14. Lenovo La primera opción recomendada para el segmento profesional es esta computadora equipada con el procesador Intel Core i7 de undécima generación. El equipo hereda la dureza estructural clásica de la línea empresarial de la marca, ofreciendo un teclado cómodo para la redacción de textos y una placa base diseñada para soportar jornadas extensas de conectividad. En los portales de comercio electrónico locales, el valor de reventa de este modelo usado se ubica en la línea de los $700.000, posicionándose como una inversión equilibrada para tareas de gestión, administración de datos y estudio.

Asus ExpertBook: ligereza y portabilidad para la oficina Asus Expertbook Asus Expertbook. Asus Si tu actividad diaria prioriza el traslado constante en la mochila, esta variante equipada con el procesador Intel Core i5 de decimotercera generación funciona como la alternativa ideal. El apartado técnico incluye una configuración de 16 GB de memoria RAM y un disco sólido de 256 GB de almacenamiento interno. El chasis liviano del aparato facilita el transporte diario hacia los espacios de trabajo, transformándolo en un asistente ágil para las labores operativas de oficina y la navegación web. En el mercado de equipos de segunda mano, este modelo se consigue por un precio aproximado de $780.000.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: potencia gráfica con autonomía reducida Lenovo Ideapad Gaming La potencia de procesamiento de la serie Lenovo IdeaPad Gaming demanda un flujo de energía constante que reduce las horas de autonomía de la celda. Lenovo Para los perfiles que requieren ejecutar herramientas de diseño, edición multimedia o procesamiento lógico de alta demanda, este dispositivo se establece como la propuesta con mayor capacidad de cálculo de la lista. El sistema aloja un procesador Intel Core i7 de undécima generación que responde de forma solvente ante programas de alta exigencia de hardware. Los usuarios interesados pueden hallar unidades disponibles en las plataformas virtuales por un costo estimado de $800.000.

La potencia interna de esta computadora requiere analizar algunos puntos críticos relacionados con la movilidad. La estructura física del chasis presenta dimensiones grandes y un peso elevado en comparación con los modelos ejecutivos tradicionales, un factor que puede incomodar si necesitás trabajar sobre las piernas o en espacios reducidos. Asimismo, la autonomía de la batería interna es reducida debido al consumo constante que demandan sus componentes de refrigeración, obligando a mantener el cargador de pared cerca durante las rutinas de uso intensivo.