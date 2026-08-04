Banco Provincia lanzó descuentos por el Día del Niño: cómo ahorrar hasta 30% y pagar en 18 cuotas
Con descuentos en comercios adheridos y en su plataforma de compras online, el Banco Provincia lanzó promociones para ahorrar en el regalo del Día del Niño.
Cada vez falta menos para el Día del Niño y muchas familias ya empezaron a buscar regalos. Para acompañar esas compras, Banco Provincia lanzó una serie de promociones con descuentos de hasta 30%, cuotas sin interés y beneficios especiales para aprovechar en comercios adheridos y en su tienda online.
La propuesta incluye rebajas en locales del rubro infantil y una oportunidad clave de financiamiento con hasta 18 cuotas sin interés a través de Provincia Compras. Para esta oportunidad, la plataforma de comercio electrónico del banco, ofrece un catálogo con más de 630 productos para regalar.
Descuentos y cuotas para comprar regalos por el Día del Niño
Banco Provincia preparó distintos beneficios para quienes adelanten las compras antes del domingo 16 de agosto. Las promociones son:
- Hasta el 6 de agosto: 30% de descuento en comercios adheridos del rubro infantil.
- Del 4 al 7 de agosto: hasta 18 cuotas sin interés en compras realizadas a través de Provincia Compras.
- Del 7 al 15 de agosto (viernes y sábados): 20% de descuento y financiación en 3, 4 o 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Pago con Cuenta DNI: 10% de descuento adicional sobre la promoción vigente.
Qué productos ofrece el Banco Provincia
La tienda Provincia Compras armó una sección especial por el Día del Niño con más de 630 productos para chicos y chicas de distintas edades.
Entre las opciones disponibles se pueden encontrar:
- Juguetes.
- Bicicletas.
- Microscopios.
- Juegos didácticos.
- Consolas, incluida la PlayStation 5.
- Otros artículos para regalar.
Además de los descuentos en el rubro infantil, las promociones también incluyen a otros sectores como indumentaria, deportes, entretenimiento, confiterías, panaderías, chocolaterías y casas de música, lo que permite elegir regalos variados.