Extienden las inscripciones para el evento que da como premio dólares a mendocinos: hasta cuándo hay tiempo

El CEM amplió el plazo para postularse a la 23ª edición del certamen, que otorga un premio a personas de entre 18 y 40 años por su aporte en siete categorías.

Se prorrogó hasta el 16 de agosto la inscripción para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados.

Los mendocinos que quieran participar de la 23ª edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados tendrán más tiempo para inscribirse. Así lo informó el Consejo Empresario Mendocino (CEM), que anunció que el plazo de postulación se extiende hasta el domingo 16 de agosto de 2026.

Según informaron explicaron desde la organización, el certamen busca reconocer a personas de entre 18 y 40 años que, desde distintos ámbitos, generan un impacto positivo en la provincia. En ese sentido, desde el CEM detallaron que el objetivo es "visibilizar a quienes impulsan proyectos con compromiso, esfuerzo e innovación, y eligen desarrollar su potencial desde Mendoza".

Cabe resaltar que en más de dos décadas de trayectoria, el premio recibió más de 1.700 postulaciones, distinguió a 181 jóvenes y reconoció a 478 finalistas en toda la provincia.

Desde el CEM señalaron además que el reconocimiento pretende poner en valor el talento local y destacar a quienes, a través de su trabajo y dedicación, contribuyen al desarrollo de Mendoza.

Categorías, premio y cómo participar El certamen está dirigido a personas nacidas en Mendoza o con más de seis años de residencia en la provincia, de entre 18 y 40 años, y contempla siete categorías: