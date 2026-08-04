Alerta por Zonda y un temporal "de importancia" con precipitaciones intensas de nieve: en qué zonas de Mendoza

Algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta, según el SMN. El tiempo irá desmejorando con el paso de los días.

Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 5 de agosto por nevadas en cordillera y viento Zonda en el sur de Mendoza. La máxima promedio rondará los 22 ºC y la mínima los 9 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en casi toda la cordillera provincial: “El área será afectada por nevadas persistentes de moderada a fuerte intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este miércoles en la cordillera de Mendoza. Además, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, detallaron.

El alerta del SMN por Zonda en el sur provincial. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: se prevé viento Zonda de intensidad débil a moderada entre las 11 y las 21 en la precordillera, Malargüe y sur de Malargüe, con velocidades cercanas a 40 km/h en este último sector. En el Valle de Uco podría registrarse viento Zonda de menor intensidad. A partir de las 23 ingresará viento sur en la zona Sur, y se desplazará hacia las zonas Norte y Este entre las 3 y las 4 del jueves. En la zona Sur se esperan velocidades cercanas a 50 km/h, con menor intensidad en las zonas Norte y Este. Este viento continuará durante la madrugada y se combinará con el viento Zonda. Se prevé que estas condiciones persistan durante el jueves, por lo que se mantiene especial atención a la evolución del estado ventoso.

se prevé viento Zonda de intensidad débil a moderada entre las 11 y las 21 en la precordillera, Malargüe y sur de Malargüe, con velocidades cercanas a 40 km/h en este último sector. En el Valle de Uco podría registrarse viento Zonda de menor intensidad. A partir de las 23 ingresará viento sur en la zona Sur, y se desplazará hacia las zonas Norte y Este entre las 3 y las 4 del jueves. En la zona Sur se esperan velocidades cercanas a 50 km/h, con menor intensidad en las zonas Norte y Este. Este viento continuará durante la madrugada y se combinará con el viento Zonda. Se prevé que estas condiciones persistan durante el jueves, por lo que se mantiene especial atención a la evolución del estado ventoso. Nubosidad: cielo nublado en el llano, principalmente en la zona Sur y posteriormente en la zona Este.

cielo nublado en el llano, principalmente en la zona Sur y posteriormente en la zona Este. Alta Montaña: cielo nublado durante gran parte del día. Entre las 18 y 19 ingresará un temporal de importancia con precipitaciones intensas de nieve. Comienza en la zona Sur y se extiende luego a la zona Centro y posteriormente a la zona Norte de la Alta Montaña. Se prevé además la ocurrencia de viento blanco. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este jueves se presentará algo nublado, con viento Zonda tanto en precordillera como en el llano y nevadas en cordillera. La temperatura oscilará entre los 9 ºC y los 21 ºC.

El viernes, en tanto, comenzará a descender la temperatura, con vientos del sudeste y heladas parciales. Las nevadas en cordillera persistirán, pero serán más débiles.