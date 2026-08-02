Pronóstico: seis provincias bajo alerta meteorológica este domingo

Este domingo habrá alertas meteorológicas por nevadas en distintas regiones del oeste y sur del país. El pronóstic o del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca un escenario invernal en zonas cordilleranas y patagónicas, con acumulados importantes de nieve y reducción de la visibilidad en los sectores más afectados.

La alerta que abarca más provincias es la amarilla y alcanza a San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En estas zonas se esperan nevadas persistentes de moderada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros. Según el SMN, esos registros pueden ser superados de manera puntual, especialmente en áreas de montaña.

La situación más intensa, de todos modos, se concentrará en Mendoza y Neuquén, donde rige alerta naranja por nevadas. En esas provincias, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén acumulados de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de alerta, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada .

El organismo también advirtió que el fenómeno estará acompañado por reducción de la visibilidad, por lo que la circulación en rutas cordilleranas y zonas de montaña podría verse complicada durante la jornada.

De esta manera, el pronóstico para el domingo muestra un escenario marcado por nevadas en seis provincias, con mayor impacto en Mendoza y Neuquén por la intensidad del fenómeno y los acumulados previstos.

Cómo estará el tiempo en CABA y el AMBA

Después de una jornada marcada por lluvias y complicaciones en los vuelos, el pronóstico para este domingo 2 de agosto en CABA y el AMBA muestra una mejora parcial, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada nublada, con mínima cercana a 12° y máxima de 16°.

En el conurbano y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar: cielo nublado, ambiente fresco y temperaturas que rondarán entre 12° y 16°. No aparece, por ahora, un escenario de tormentas fuertes como el de las horas previas, aunque la humedad y la nubosidad seguirán presentes durante buena parte del día.

De esta manera, el domingo en el AMBA se perfila más estable, pero todavía gris. Para quienes tengan vuelos programados, conviene revisar el estado del servicio antes de salir hacia Aeroparque o Ezeiza, ya que las lluvias y la baja visibilidad de jornadas anteriores habían generado demoras y cancelaciones.