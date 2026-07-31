Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado tras el Zonda y dónde siguen las alertas

El pronóstico en Mendoza anticipa un sábado con descenso de la temperatura en el llano. Además, se mantienen alertas amarillas por nevadas en la cordillera.

El pronóstico en Mendoza para este sábado anticipa una jornada con descenso de la temperatura en Mendoza y continúan las alertas meteorológicas por nevadas en alta montaña. Se espera que la máxima sea de 18° y la mínima ronde los 10°, de acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado De acuerdo con las predicciones de Contingencias, la jornada se presentará parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, continuarán las nevadas moderadas en la cordillera.

Por su parte, el SMN prevé una jornada con un cielo algo nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones en el llano. Asimismo, la información indica que la temperatura máxima rondará los 17°, mientras que la mínima será de 7° o más grados.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Mendoza Por su parte, el organismo nacional mantiene alertas amarillas por nevadas para distintos sectores de la cordillera de Mendoza, incluyendo de alta montaña en Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

La proyección sostiene que habrá nevadas persistentes de moderada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superadas de forma puntual. Estas condiciones podrían dificultar la circulación en rutas cordilleranas, especialmente por la acumulación de nieve y la reducción de la visibilidad.