Viernes con alerta naranja por zonda en Mendoza: a qué hora comenzará a sentirse en el llano

El pronóstico para este viernes en Mendoza anuncia una jornada calurosa, con presencia de viento zonda en gran parte de la provincia.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa un viernes con alerta de viento zonda en gran parte de Mendoza. Se espera que el fenómeno comience durante la mañana y se extienda hasta la noche. Debido a esto, la DGE decidió suspender las clases presenciales en varios departamentos de la provincia.

Se prevé una máxima de 26°C, mientras que la mínima será de 9°C en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, la mínima podría descender hasta 5°C. En todo el llano se espera una jornada con cielo despejado.

El alerta de zonda generó que la Dirección General de Escuelas decida suspender las clases presenciales durante el turno mañana en varias zonas de Mendoza. La medida alcanza todos los niveles y modalidades del Gran Mendoza, Lavalle, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael.

Gobierno de Mendoza Cuándo bajará el viento zonda al llano Se prevé viento zonda desde las 5 hs hasta las 20 hs en Mendoza. En precordillera, Malargüe y Valle de Uco el mismo sería débil, mientras que para la zona Norte y Gran Mendoza se espera una intensidad moderada, con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h.

Se espera que el fenómeno comience a manifestarse en el Gran Mendoza cerca de las 12 hs y alcance su mayor intensidad a partir de las 15 hs. A partir de las 18 hs se espera el ingreso de un viento sur que neutralizaría progresivamente el viento zonda y perduraría hasta el sábado 1 de agosto.