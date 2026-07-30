Cambia el tiempo este jueves: llega el Zonda y sube la temperatura en Mendoza
Este jueves subirá la temperatura en Mendoza y habrá Zonda en el sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este jueves habrá un ascenso de la temperatura en Mendoza. La mínima será de 7° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 20° por la tarde.
En el Gran Mendoza se espera cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. El viento Zonda no alcanzará el área metropolitana, pero igualmente se sentirá el aumento de la temperatura y el ambiente podría volverse algo pesado durante la siesta.
En otros sectores de la provincia, el panorama será diferente. El viento Zonda se hará presente en Malargüe y en zonas de la precordillera, mientras que en la cordillera se registrarán precipitaciones.
Para el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un ascenso más marcado, con una máxima de 26°. Ese día el viento Zonda podría llegar al llano, mientras que en la cordillera se esperan nevadas moderadas.