Cambia el tiempo este jueves: llega el Zonda y sube la temperatura en Mendoza

Este jueves subirá la temperatura en Mendoza y habrá Zonda en el sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El Zonda alcanzará este jueves sectores de Malargüe y la precordillera de Mendoza.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este jueves habrá un ascenso de la temperatura en Mendoza. La mínima será de 7° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 20° por la tarde.

En el Gran Mendoza se espera cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. El viento Zonda no alcanzará el área metropolitana, pero igualmente se sentirá el aumento de la temperatura y el ambiente podría volverse algo pesado durante la siesta.

En otros sectores de la provincia, el panorama será diferente. El viento Zonda se hará presente en Malargüe y en zonas de la precordillera, mientras que en la cordillera se registrarán precipitaciones.