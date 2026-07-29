Edemsa|
Atención: habrá cortes de luz en 7 departamentos de Mendoza este jueves
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza tendrán interrupciones en el servicio eléctrico durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 30 de julio. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 30/07/2026
Ciudad
- Entre calles San Juan, Brasil, Formosa y Monseñor Zabalza. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Bailen, General San Martín, Granaderos y Ruta Provincial N°52 y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podesta y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Necochea, hacia el norte de Tropero Sosa. En el Barrio 28 de julio y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre calle Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores); Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Patricios, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 10.00 a 13.30 h.
- En calle Luis Danti, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo. En Finca La Sisi y Finca Terra Viva S.R.L.; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre callejón Ríos y calle Costa Canal y áreas adyacentes; Cordon del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro y zonas aledañas; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles 9 de Julio, Quiroga, El Libertador, Los Sauces y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Balbino Arizu y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.