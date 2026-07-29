Sube la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El tiempo en Mendoza estará marcado por un aumento de la temperatura, mientras que el viento zonda podría hacerse presente en algunos sectores de la provincia.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un jueves mayormente despejado en gran parte de la provincia, con ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de entre 20°C y 21°C, mientras que la mínima será de 5°C en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, podría descender hasta 2°C.

Durante la jornada se espera un cielo parcialmente nublado en la zona Sur y el Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se espera un día mayormente despejado.

Por su parte, se esperan vientos moderados del noreste, con mayor intensidad en la franja Este. Además, se pronostica la presencia de viento zonda débil en la precordillera sur y Malargüe entre las 12 y las 19.

El tiempo en Mendoza para este jueves 30 de julio Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, se prevén precipitaciones débiles en el sector Sur hasta las 12, aunque a las medianoche comenzará un nuevo temporal, con precipitaciones que se extenderán progresivamente a toda la Alta Montaña.