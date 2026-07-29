Cambios en una icónica esquina de Mendoza: los negocios que se van

Una de las esquinas más reconocidas de la Ciudad de Mendoza cambiará de fisonomía en los próximos meses. La intersección de Colón y Belgrano, que se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos gastronómicos más reconocibles del centro mendocino, elegido por locales y turistas para desayunos, reuniones de trabajo, almuerzos y encuentros informales, pronto abandonará el rubro para una transformación total.

La pizzería La Social y Bastante, el café que comparte el mismo espacio, dejarán el inmueble ubicado en la intersección de avenida Colón y Belgrano.

La salida de ambos negocios no responde a una decisión comercial del Grupo Modesto, la firma que los administra, sino al cambio de propietarios del edificio. Según confirmó uno de los dueños del grupo en diálogo con este medio, la empresa recibió la notificación de que debía desocupar el inmueble porque la esquina fue vendida.

“Nos avisaron que nos teníamos que ir porque vendían la esquina”, aseguraron fuentes de la compañía. La firma ocupaba el lugar en condición de inquilina y ahora trabaja en encontrar una nueva ubicación para continuar con ambos emprendimientos. “Estamos viendo para dónde arrancamos. Todavía no tenemos un lugar fijo, así que estamos analizando cómo reestructurar todo”, sostuvo.

La transformación de toda la esquina El cambio no será menor. La salida de La Central y Bastante implicará el retiro completo de la infraestructura que hoy caracteriza al local. “Usan toda la esquina, así que tenemos que sacar todo: la estructura, todo lo que está construido hoy”, comentó la fuente de Grupo Modesto consultada por MDZ Online.