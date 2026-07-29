Los vinos "baratos" salvaron el mercado interno y el primer semestre fue positivo

El mercado interno para la vitivinicultura argentina volvió a tener un saldo positivo en el mes de junio y así cerró un primer semestre con un leve repunte. Sin embargo, esta recuperación está marcada por un cambio de hábito que redefine el consumo en el país: mientras los vinos varietales siguen perdiendo terreno, los “baratos” han sostenido el negocio con un crecimiento.

Según el último informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , las ventas alcanzaron los 612.686 hectolitros, lo que representa un crecimiento del 5,8% respecto del mismo mes de 2025. En tanto, el acumulado del primer semestre llegó a 3.437.494 hectolitros, con una mejora más moderada del 0,8% interanual.

Los datos reflejan una recuperación del consumo - tras un 2025 con el registro per cápita más bajo de la historia - después de un comienzo de año con resultados dispares, aunque también dejan al descubierto un cambio en las preferencias de los consumidores que empieza a modificar la composición del mercado.

Durante junio, el vino sin mención varietal fue el gran impulsor de las ventas al crecer 19,1% interanual y representar casi siete de cada diez litros comercializados. En sentido contrario, los vinos varietales registraron una caída del 17,9%, mientras que los espumosos crecieron 26,5%, aunque todavía representan una porción reducida del mercado.

En términos de color, los vinos tintos y rosados continúan siendo los preferidos. Los vinos color aumentaron 8,9% en junio y concentraron el 76,4% de las ventas, mientras que los blancos retrocedieron 2,3%. En el acumulado anual, sin embargo, los blancos muestran un crecimiento de 3,8%, frente a una leve baja de 0,2% en los vinos color.

Un consumidor más sensible al precio

Si bien el informe del INV no analiza las causas detrás de los movimientos del mercado, los números muestran un patrón que viene siendo observado por la industria desde hace algún tiempo. Es que el crecimiento del consumo está siendo sostenido principalmente por los vinos sin mención varietal, mientras los varietales continúan perdiendo terreno.

En el acumulado de enero a junio, las ventas de vinos sin mención varietal crecieron 13,9%, en contraste con una caída del 24,5% de los varietales. Los espumosos también mantuvieron una evolución positiva, con un incremento de 8,3%.

También aparecen cambios en los formatos elegidos por los consumidores. Durante junio crecieron los despachos en tetra brik (+13,5%), botellas (+3,5%) y bag in box (+177,7%, aunque sobre una base muy reducida), mientras que continuó la retracción de la damajuana (-23,2%) y de la lata (-10,4%). En el semestre, botella y tetra brik concentraron el 97,5% de todos los despachos al mercado interno.

Otro dato que refleja la recuperación es el consumo estimado por habitante. Durante junio alcanzó 1,32 litros per cápita, por encima del mismo mes del año pasado, cuando había sido de 1,25 litros.

Mendoza, la gran protagonista del mercado interno

La provincia volvió a consolidar su liderazgo absoluto en la comercialización de vinos en Argentina. De acuerdo con el INV, el 90,1% del vino comercializado en el mercado interno durante junio fue despachado desde Mendoza, mientras que San Juan explicó apenas el 5,1% y La Rioja el 2,3%. En números absolutos, Mendoza comercializó 552.297 hectolitros durante junio, con un crecimiento interanual del 8,9%, una evolución superior al promedio nacional.

El comportamiento del mercado mendocino sigue la tendencia nacional, aunque con mayor intensidad. Los vinos sin mención varietal crecieron 22,6% en junio, mientras que los varietales retrocedieron 16,1%. A su vez, los vinos color aumentaron 12,2%, mientras que los blancos prácticamente mantuvieron el mismo nivel de ventas (-0,1%).

La provincia también exhibe un desempeño sólido en el acumulado del año. Entre enero y junio, los despachos al mercado interno aumentaron 8,5%, muy por encima del crecimiento nacional del 0,8%.

Ese avance estuvo impulsado por un incremento de 24,6% en los vinos sin mención varietal. En cambio, los varietales acumulan una baja de 21,2%, explicada principalmente por la fuerte caída de los varietales tintos (-27,3%), mientras que los varietales blancos lograron crecer 14,1%.

En cuanto a los envases, el 69,5% del vino despachado desde Mendoza salió en botella y el 28,6% en tetra brik, manteniéndose ambos formatos como los predominantes para abastecer el mercado interno.