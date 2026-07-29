Remate de empresas estatales: cuáles salen a la venta y cómo es el nuevo sistema de subastas del Gobierno

A través de la Disposición 52/2026, la Oficina Nacional de Contrataciones habilitó el módulo oficial para potenciales compradores de activos públicos.

El plan de Luis Caputo, contempla que el flujo principal de divisas y adjudicaciones por privatizaciones se concentrará durante el año 2027.

En el marco del programa de modernización del Estado y simplificación burocrática, el gobierno de Javier Milei reglamentó el procedimiento de inscripción para los oferentes interesados en participar de las subastas públicas de activos y empresas estatales. La medida, enmarcada en la Ley de Bases y la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, fue oficializada a través de la Disposición N° 52/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), Agustina Rocío Brichetti, las corporaciones e inversores que busquen adquirir participaciones deberán formalizar previamente su registro en el módulo específico "Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696", disponible en el portal oficial CONTRAT.AR.

Requisitos técnicos para postular en SUBAST.AR El nuevo esquema unifica el criterio de validación entre las distintas plataformas digitales de compras públicas del Estado nacional para garantizar la transparencia del proceso:

Inscripción obligatoria: Los interesados deben estar dados de alta en el módulo de privatizaciones dentro del sistema CONTRAT.AR.

Concesionarios habilitados: Quienes ya figuren en el registro bajo la Ley N° 17.520 (Disposición N° 84/2024) quedarán automáticamente facultados para intervenir en las subastas convocadas bajo las Leyes N° 27.742 y N° 23.696.

Declaración de oferente: Para interactuar en SUBAST.AR, los usuarios deberán ingresar previamente a la plataforma COMPR.AR y registrarse en la sección de Subasta Pública.

Coincidencia de datos: El usuario validado como Administrador Legitimado debe ser exactamente el mismo en las tres plataformas (SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR). Cronograma oficial: qué empresas entran en el proceso de venta La hoja de ruta presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla que el flujo principal de divisas y adjudicaciones por privatizaciones se concentrará durante el año 2027, aunque diversas operaciones estratégicas ya registran avances inmediatos.

El sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. argentina.gob.ar Transener encabeza la lista como la primera operación completamente conjeturada dentro del plan oficial, tras haberse materializado su venta con éxito. Por su parte, el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles —ubicado en Mendoza— atraviesa actualmente la fase de licitación abierta, luego de que el Gobierno lanzara de forma oficial la convocatoria en el Boletín Oficial para adjudicar la concesión de sus cuatro centrales.