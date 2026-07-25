Cuáles son las mejores empresas para trabajar después de los 55 años en Argentina

Great Place to Work presentó una nueva edición del ranking de Los mejores lugares para trabajar Generación Silver en Argentina, un relevamiento que distingue a las compañías con las mejores prácticas laborales para empleados mayores de 55 años.

Entre las compañías ganadoras, con más de 1.000 empleados, el primer puesto fue para Banco Patagonia , seguido por Aeropuertos Argentina y Volkswagen .

El estudio puso de relieve un cambio estructural en el mercado laboral con el envejecimiento de la fuerza de trabajo y la necesidad de adaptar las políticas de gestión del talento a una realidad en la que las carreras laborales se extienden.

La cuarta edición del ranking se elaboró a partir de 13.912 respuestas de empleados, de las cuales 2.780 correspondieron a trabajadores de más de 55 años. El listado reúne a 20 empresas distribuidas en cuatro categorías, según el tamaño de su dotación.

En la categoría de empresas con entre 251 y 1.000 empleados, el liderazgo quedó en manos de SC Johnson. IT Patagonia ocupó el segundo lugar y Laboratorios Bagó completó el podio.

Por su parte, entre las organizaciones de menos de 250 empleados, las tres primeras posiciones fueron para Morel Vulliez, Nubax y Armored Security, respectivamente.

En el segmento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el ranking fue encabezado por Tonic3, seguida por Anita & Vega y Diversitas.

El desafío del talento senior

Más allá de identificar a las empresas mejor valoradas por los trabajadores mayores de 55 años, el informe destaca una transformación demográfica que comienza a modificar la gestión del capital humano.

Según Great Place to Work, las organizaciones enfrentan una fuerza laboral cada vez más envejecida, mientras la edad efectiva de retiro continúa aumentando y el ingreso de nuevas generaciones al empleo formal se produce de manera más lenta. Como consecuencia, las estructuras etarias de las empresas muestran una mayor proporción de trabajadores senior, aunque muchas políticas de desarrollo profesional continúan diseñadas para plantillas con predominio de empleados jóvenes.

A este fenómeno se suma el avance de la inteligencia artificial generativa, que automatiza tareas operativas y otorga mayor relevancia a capacidades como la experiencia, el criterio y la toma de decisiones. En ese contexto, el conocimiento acumulado por los trabajadores de mayor edad adquiere un valor estratégico para las organizaciones.

El estudio sostiene que muchas compañías todavía planifican las carreras profesionales con un horizonte que concluye entre los 55 y los 60 años, sin desarrollar herramientas específicas para acompañar una etapa laboral que hoy resulta más extensa y relevante para la competitividad.

Desde Great Place to Work señalaron que las organizaciones mejor posicionadas en el ranking lograron incorporar al talento senior como un activo estratégico y no solo como una política de inclusión.

La entidad destacó que la experiencia, el conocimiento técnico y la capacidad para construir relaciones que aportan los trabajadores mayores de 55 años fortalecen la colaboración entre generaciones, enriquecen los procesos de innovación y contribuyen a mejorar los resultados del negocio.

En ese escenario, el informe concluye que la gestión del talento senior se perfila como uno de los principales desafíos para las empresas en los próximos años, en un mercado laboral marcado por cambios demográficos y tecnológicos cada vez más acelerados.