Liderazgo de baja intensidad: la rebeldía de la previsibilidad en la era de la ansiedad

En materia de liderazgo , durante los últimos años nos dijeron que el director ideal debía ser un faro de carisma incombustible, un motivador serial capaz de dar discursos épicos antes de cada reunión de equipo y un surfista entusiasta de la incertidumbre macroeconómica. Se instaló la idea de que a mayor crisis, mayor debe ser la intensidad del líder .

Sin embargo, en este 2026, las empresas están empezando a acusar el recibo de un costo invisible pero devastador: la fatiga por sobreestimulación. Frente al imperativo de la hipermotivación que muchas veces bordea la positividad tóxica, urge reivindicar un modelo que hoy se siente casi como una provocación: el liderazgo de baja intensidad.

Este enfoque tiene que ver con la madurez estratégica, no con la pasividad o la falta de compromiso. En entornos en los que la ansiedad social y económica ya está en niveles máximos, lo último que necesita un equipo de trabajo es un líder que sature el ambiente con más ruido, urgencias artificiales o arengas que suenan desconectadas de la realidad de la calle. El verdadero valor de un directivo hoy radica en su consistencia.

La baja intensidad se traduce en ser predecible, calmo y profundamente enfocado en la estabilidad operativa de la organización. Porque cuando todo afuera es vertiginoso, el líder debe operar como un amortiguador, no como un amplificador del caos.

Las empresas están empezando a acusar el recibo de un costo invisible pero devastador: la fatiga por sobreestimulación.

La previsibilidad, lejos de ser aburrida, se convirtió en un beneficio emocional cada vez más buscado por los colaboradores. Para lograr esto, la comunicación interna dentro de las empresas debe mutar de manera radical.

Tradicionalmente, los manuales nos empujaron a creer que liderar es comunicar sin parar, llenar las casillas de correo con novedades y armar comités para cada imprevisto. Hoy, la gestión de la información requiere trabajo y, sobre todo, saber administrar los silencios. El silencio estratégico y la pausa programada son herramientas de gestión fundamentales para bajar la velocidad del teclado y elevar la calidad del pensamiento.

Saber cuándo callar

Para dejar que el equipo procese, cuándo frenar la pelota para analizar un escenario y cómo comunicar certezas en lugar de promesas grandilocuentes que el contexto mismo se las puede llevar puestas. Porque al final del día, la reputación y la cultura de una empresa se sostienen sobre el orden y coherencia.

Necesitamos pasar del líder heroico al líder contenedor. Regular la propia intensidad, validar la pausa como un espacio de diseño estratégico y elegir la verdad calmada por encima del entusiasmo sobreactuado es, probablemente, el acto de responsabilidad organizacional más humano y efectivo que podemos ejercer hoy.

* María Laura Russo, asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing.