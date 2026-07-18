El profundo análisis de una consultora sobre cómo sería el "shutdown a la Argentina" que propone Milei

Javier Milei busca copiar el modelo "shutdown" (“cierre”) que se aplica en Estados Unidos cuando no se logró aprobar la Ley de Presupuesto nacional. Si bien todavía no se conoce al 100% su proyecto, el presidente de Argentina haría una modificación y no sería igual al del país norteamericano. Se aplicaría solo para garantizar el equilibrio fiscal, en lugar de reservarse para los casos en los que no se haya aprobado un presupuesto, según el informe de Epyca Consultores.

El informe aclara que Javier Milei se prepara para un posible segundo mandato y es por eso que toma estas medidas, como también busca suspender las PASO. Propone esta ley para evitar reclamos de mayor gasto (con la amenaza de un "shutdown" si esos reclamos provocaran déficit), un problema que lo atravesó durante toda su gestión hasta ahora.

Uno de los textos del informe expresa lo siguiente: "Quizás Milei piensa que una ley de este estilo le permitiría sortear la evidente inconstitucionalidad de su decisión de incumplir leyes como las de financiamiento universitario o la de emergencia en discapacidad, que aún sin la existencia del "shutdown" continúan sin implementarse de manera plena".

Esto es parte de una serie de reformas que el Gobierno planifica enviar al Congreso, entre las que se incluye por ejemplo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el establecimiento de penas para quienes emitan dinero. En las que sí se preservarían figuran el pago de jubilaciones, los programas sociales, los pagos de deuda y los gastos vinculados con seguridad y defensa.

Javier Milei no irá a la final del Mundial NA En el informe de Epyca, que está titulado "shutdown a la argentina", se manifiesta que lo que propone Milei es una reforma de la Ley de Administración Financiera 24.156, sancionada en 1992 a instancias de Domingo Cavallo y que fue (y sigue siendo) fundamental para ordenar el manejo de las finanzas públicas en el país.