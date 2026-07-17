Milei reduce impuestos para comprar productos en el exterior

La decisión cambia las reglas para los envíos postales y abre un nuevo frente de competencia para comerciantes y fabricantes argentinos.

Una modificación del régimen aduanero de los envíos postales eliminó una carga que encarecía el ingreso de mercadería a través del operador oficial. La decisión establece una franquicia común para las compras personales que llegan desde el exterior, sin importar si el traslado queda a cargo del Correo Argentino o de una empresa privada.

El Decreto 604/2026 que entró en vigencia tras la publicación del Boletín Oficial, modificó el Decreto 1001/82 y trasladó la reglamentación de normas de aduana complementarias a las manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Así fijó una exención de derechos de importación y tasa de estadística para paquetes de hasta 400 dólares por envío con un máximo de cinco operaciones por año.

Es decir, se igualan las condiciones tributarias entre el servicio postal y los servicios no estatales, dada la eliminación del esquema que aplicaba una tasa del 50% sobre el valor de la mercadería que era ingresada mediante un operador postal oficial. Por lo que elimina una barrera para exportar por correo, pero también abarata el ingreso de productos extranjeros que competirán con la oferta nacional.

EFE Menos carga aduanera, mayor presión sobre los productos argentinos Si bien el beneficio no elimina todos los impuestos para cualquier compra realizada en el exterior -ya que alcanza únicamente a los paquetes que no tengan finalidad comercial y que permanezcan dentro del monto y de la cantidad anual autorizada- permite adquirir con mayor facilidad productos importados. En este marco, el Ejecutivo habilitó y reglamentó las exportaciones comerciales por vía postal sin límites de valor, una modalidad que hasta ahora carecía de un criterio específico.

A partir de ahora y debido a que el país integra la Unión Postal Universal desde 1887, se incorpora un margen regulatorio que establece que las ventas comerciales enviadas por correo no estarán sujetas a un techo económico. De manera que el canal postal funcione como una vía comercial sin que el valor del envío determine su exclusión.