El clima laboral es la prioridad para los trabajadores argentinos

El 64% de los trabajadores argentinos considera que un buen clima laboral es el principal factor para alcanzar un adecuado equilibrio entre el trabajo y la vida personal, según la edición 2026 del Randstad Employer Brand Research .

Detrás se ubican el crecimiento y la realización personal (45%), el tiempo libre y el descanso (44%), las modalidades de trabajo flexible (36%), una carga laboral y expectativas razonables (31%), la facilidad de acceso al lugar de trabajo (25%), el apoyo social y familiar (23%), las iniciativas vinculadas a la salud y el bienestar (18%) y un liderazgo de apoyo junto con una cultura colaborativa (13%).

En cuanto a la cuestión generacional, el informe plantea que la generación Z y los millennials ubican al tiempo libre y al descanso como el segundo factor más importante para lograr ese equilibrio, con niveles de preferencia del 45% y 39%, respectivamente. La generación X y los baby boomers, en cambio, priorizan el crecimiento y la realización personal, con menciones del 52% y 43%.

Por otro lado, las modalidades de trabajo flexible tienen mayor importancia para los millennials, con un 39%, por encima de la generación Z (34%), la generación X (32%) y los baby boomers (29%). Entre hombres y mujeres las diferencias son reducidas, aunque ellas priorizan en mayor medida la flexibilidad laboral (39% frente a 32%) y la facilidad de acceso al lugar de trabajo (27% frente a 23%).

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que lograr un equilibrio entre la vida personal y el trabajo se convirtió en un factor determinante para atraer y retener talento. Señaló además que el ambiente laboral tiene una incidencia mayor que otros aspectos, como el crecimiento profesional, el tiempo libre, la flexibilidad o la carga de trabajo, y destacó la importancia de fortalecer la cultura organizacional y los estilos de liderazgo para mejorar la experiencia de los colaboradores.

Remuneración y beneficios

La remuneración y los beneficios regulares son el principal factor que fortalece la percepción de seguridad laboral para el 76% de los trabajadores argentinos. El reconocimiento por el desempeño y las oportunidades de carrera ocupan el segundo lugar, con el 48%, seguidos por la estabilidad organizacional y financiera, con el 47%.

Las prácticas laborales justas y consistentes fueron mencionadas por el 41% de los encuestados, mientras que la comunicación transparente y confiable obtuvo el 40%. Las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y empleabilidad alcanzaron el 37%, y una cultura empresarial sólida fue señalada por el 11%.

El aprendizaje, el desarrollo y la empleabilidad adquieren una importancia mayor entre los trabajadores más jóvenes: el 46% de la generación Z los identifica como un factor que fortalece la seguridad laboral, frente al 30% de la generación X. En sentido inverso, el reconocimiento por el desempeño y las oportunidades de crecimiento profesional son más valorados por la generación X (52%) que por la generación Z (42%).