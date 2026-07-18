Argentina vs España: el flujo comercial entre ambos países es de casi US$1.000 millones en lo que va del año
La balanza comercial arroja un saldo positivo a favor de Argentina en los primeros cinco meses del año.
Este domingo, Argentina va por la gloria, se enfrenta a España en la final del Mundial 2026. Pero más allá del partido, ambos países cuentan con un flujo comercial de casi US$1.000 millones en los primeros cinco meses del año.
El comercio entre Argentina y España arroja un saldo positivo de US$87 millones a favor de la albiceleste. Las exportaciones fueron por US$526,2 millones y las importaciones por US$438,8 millones.
Los datos surgen del Sistema de Consultas de Comercio Exterior del Indec.
Exportaciones
Las principales exportaciones de Argentina hacia España son:
- Harina y pellets de la extracción del aceite de soja US$62 millones.
- Camarones, langostinos y otros decápodos congelados US$59,5 millones.
- Semilla de girasol (excepto para siembra) US$51 millones.
- Otros camarones y langostinos congelados US$29 millones.
- Filetes congelados de merluza US$28,9 millones.
- Calamares y potas congelados US$22,8 millones.
- Arroz descascarillado no parbolizado US$19,6 millones.
- Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas US$13 millones.
Importaciones
Las principales importaciones son:
- Gasolinas (excepto de aviación) US$24,9 millones.
- Vehículos para transporte de mercancías US$18 millones.
- Libros, folletos e impresos similares US$18 millones.
- Brea US$15 millones.
- Automóviles para transporte de personas (cilindrada correspondiente a la posición) US$9,8 millones.
- Partes y accesorios de carrocerías para vehículos US$8,7 millones.
- Perfumes (extractos) US$8 millones.
- Fungicidas acondicionados para la venta al por menor US$7,9 millones.
- Abonos con nitrógeno y fósforo US$7 millones.
- Manufacturas de corcho aglomerado US$7 millones.