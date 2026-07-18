Argentina vs España: el flujo comercial entre ambos países es de casi US$1.000 millones en lo que va del año

La balanza comercial arroja un saldo positivo a favor de Argentina en los primeros cinco meses del año.

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Este domingo, Argentina va por la gloria, se enfrenta a España en la final del Mundial 2026. Pero más allá del partido, ambos países cuentan con un flujo comercial de casi US$1.000 millones en los primeros cinco meses del año.

El comercio entre Argentina y España arroja un saldo positivo de US$87 millones a favor de la albiceleste. Las exportaciones fueron por US$526,2 millones y las importaciones por US$438,8 millones.

Los datos surgen del Sistema de Consultas de Comercio Exterior del Indec.

Exportaciones Las principales exportaciones de Argentina hacia España son:

Harina y pellets de la extracción del aceite de soja US$62 millones.

Camarones, langostinos y otros decápodos congelados US$59,5 millones.

Semilla de girasol (excepto para siembra) US$51 millones.

Otros camarones y langostinos congelados US$29 millones.

Filetes congelados de merluza US$28,9 millones.

Calamares y potas congelados US$22,8 millones.

Arroz descascarillado no parbolizado US$19,6 millones.

Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas US$13 millones. Importaciones Las principales importaciones son: