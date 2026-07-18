Argentina vs España: las 11 cábalas que hay que respetar este domingo

La final del Mundial de Fútbol 2026 tendrá a la Selección argentina otra vez en el centro de la escena . El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a España este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. El partido está previsto para las 16, hora argentina, y definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina llega a esta instancia después de eliminar a Inglaterra en semifinales, mientras que España accedió al partido decisivo tras vencer a Francia. El seleccionado argentino buscará sumar una nueva estrella y sostener el impulso de una generación que volvió a instalar al país en la cima del fútbol mundial. España, por su parte, irá por su segundo título mundial.

Pero mientras los jugadores preparan la final en el campo de juego, los hinchas ya activaron otro partido: el de las cábalas. En Argentina, mirar a la Selección no es simplemente sentarse frente a una pantalla. Es repetir conductas, ocupar el mismo lugar, usar la misma ropa, preparar la misma comida y evitar cualquier gesto que pueda ser interpretado como “mufa”.

La Real Academia Española vincula la palabra cábala con la conjetura y el cálculo supersticioso. En el fútbol argentino, sin embargo, el término tiene una dimensión mucho más cotidiana: se trata de rituales populares que no buscan explicar el resultado, sino acompañar emocionalmente la incertidumbre.

Las cábalas no modifican lo que ocurre dentro de la cancha, pero cumplen una función simbólica. Ordenan la ansiedad, generan sensación de control y construyen pertenencia. En un partido decisivo, donde millones de personas sienten que comparten el mismo destino durante 90 minutos, repetir un ritual puede convertirse en una manera de participar.

En los mundiales, esta costumbre se potencia. Según publicó TN, entre las cábalas más repetidas aparecen no moverse del sillón, usar la misma camiseta sin lavar, juntarse en la misma casa con las mismas personas e incluso dejar de mirar por miedo a “mufar”.

De cara a la final entre Argentina y España, estas son 11 cábalas que muchos hinchas argentinos hacen para apoyar a la Selección.

1. Freezar al contrincante

Una de las cábalas que más circuló en los últimos mundiales es la de “freezar” o “frizar” al rival. El ritual consiste en escribir el nombre del contrincante en un papel —en este caso, España— y guardarlo en el freezer hasta que termine el partido.

La lógica simbólica es simple: “congelar” al rival, frenar su energía o quitarle fuerza. No se trata de una práctica con efecto real sobre el juego, sino de una expresión de pensamiento mágico que muchos hinchas adoptan con humor, ansiedad y esperanza.

2. Las hojas de laurel

Otra cábala que ganó fuerza es el ritual de las hojas de laurel. Tradicionalmente asociado con la victoria, la protección y el reconocimiento, el laurel aparece en muchas culturas como símbolo de triunfo.

En la previa de un partido importante, algunos hinchas colocan hojas de laurel junto a una camiseta, una bandera argentina o un papel con una frase de deseo. El gesto busca acompañar a la Selección con una idea de fuerza, confianza y buen augurio.

Los hinchas de la Seleccción se vuelcan a los rituales y las cábalas durante el Mundial 2026. (Imagen generada con IA).

3. No lavar la camiseta

La camiseta sin lavar es una de las cábalas más conocidas del fútbol argentino. Si la Selección ganó mientras el hincha usaba determinada camiseta, esa prenda queda “consagrada” y no se toca hasta que termine el torneo.

Para muchos, lavarla sería romper la continuidad de la suerte. Puede tratarse de una camiseta oficial, una remera vieja, una campera o incluso una prenda que no tiene relación directa con el fútbol, pero que estuvo presente en una victoria clave.

4. Sentarse siempre en el mismo lugar

El sillón, la silla del comedor, un rincón del quincho o el mismo lugar frente al televisor pueden transformarse en territorio sagrado durante un Mundial.

Si Argentina ganó desde ahí, el hincha vuelve a ocupar exactamente ese espacio. En algunos casos, ni siquiera se permite que otra persona se siente en ese lugar. La escena se repite partido tras partido: mismo asiento, misma postura, misma distancia de la pantalla.

5. Mirar el partido con las mismas personas

Otra cábala muy argentina es repetir el grupo con el que se vio un partido ganador. Si una familia, un grupo de amigos o vecinos se reunió para una victoria, esa formación queda instalada como parte del ritual.

Cambiar de casa, sumar a alguien nuevo o dejar afuera a una persona que estuvo en un triunfo puede generar discusiones previas. En la lógica cabulera, todos pasan a tener un rol: el que grita, el que no mira, el que prepara la picada, el que se queda parado o el que no puede moverse.

6. Repetir la misma comida

La comida también entra en el universo de las cábalas. Si hubo empanadas en cuartos, asado en semifinales o una picada antes de un triunfo, muchos hinchas intentan repetir el menú en la final.

No importa si la elección fue casual. En el mundo de la cábala, nada es completamente casual después de una victoria. La comida se vuelve parte del “dispositivo ganador” y aparece en la mesa como si también pudiera empujar desde afuera.

7. No cambiar la previa

Algunos hinchas hacen todo exactamente igual desde que se levantan. Usan la misma taza para tomar café, escuchan la misma canción, salen a caminar a la misma hora o evitan modificar cualquier detalle de la rutina.

La previa se transforma en una secuencia que no debe alterarse. Aunque el razonamiento sea irracional, la repetición calma: si así salió bien antes, así debe volver a hacerse.

8. No cantar victoria antes de tiempo

En Argentina, decir “ya ganamos” antes de que termine el partido puede ser considerado una imprudencia grave. La frase aparece como una amenaza dentro de la lógica cabulera.

Por eso, muchos hinchas prefieren evitar cualquier afirmación triunfalista. Se puede alentar, gritar y entusiasmarse, pero no dar por cerrado un resultado. Hasta el pitazo final, la prudencia también forma parte de la cábala.

9. Alejar al “mufa”

La figura del “mufa” es una de las más persistentes del folklore futbolero argentino. Puede ser una persona que llegó justo antes de un gol rival, alguien que pronosticó mal un resultado o quien se sentó en un lugar que “no correspondía”.

En muchas casas, la cábala incluye cambiar a alguien de lugar, pedirle que no hable o incluso sugerirle que mire desde otra habitación. Es una práctica cargada de humor, pero durante una final puede tomarse con sorprendente seriedad.

10. Mirar de espaldas o dejar de mirar

Hay hinchas que no pueden ver penales, tiros libres peligrosos o ataques del rival. Otros sienten que, cuando dejan de mirar, a la Selección le va mejor.

Así nace una de las cábalas más dramáticas: mirar de espaldas, irse al baño, salir al patio o quedarse en otra habitación durante los minutos más tensos. En esa lógica, no mirar también es una forma de ayudar.

11. Colgar la bandera en el mismo lugar

La bandera argentina, la camiseta en la ventana, la bufanda sobre el televisor o el banderín en la puerta también pueden convertirse en amuletos. Si estuvieron presentes en una victoria, se repiten en la final.

La casa se prepara como si fuera una pequeña tribuna. Los objetos no son simples adornos: representan pertenencia, memoria y deseo colectivo.