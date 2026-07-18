Cuánto cuesta viajar en avión privado para ver la final Argentina vs. España

Con los vuelos comerciales prácticamente agotados tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 , los hinchas que todavía sueñan con estar este domingo en Nueva York empezaron a mirar una alternativa inalcanzable para la mayoría: viajar en avión privado . Ese lujo tiene un precio que puede superar los USD 35.000 por persona.

El histórico triunfo contra Inglaterra desató una carrera contrarreloj para llegar al MetLife Stadium de Nueva Jersey. En pocas horas, los vuelos comerciales quedaron prácticamente sin disponibilidad y los servicios especiales también agotaron sus lugares.

Los hinchas de la Selección argentina tienen la última opción de contratar viajes en avión privado para ver a la Scaloneta en la final.

En ese marco, comenzaron a tomar protagonismo los vuelos ejecutivos y los paquetes VIP, pensados para quienes buscan llegar a la final entre Argentina y España y pueden costear esta exclusiva posibilidad.

Aunque hay distintas alternativas para quienes todavía buscan llegar a la final, todas implican un desembolso importante.

Paquetes VIP con vuelo, entrada y traslados: las propuestas más completas incluyen pasajes en aeronaves ejecutivas de largo alcance, traslados terrestres en destino y una entrada para la final. Los precios parten desde USD 35.000 por persona, aunque las tarifas pueden modificarse según la disponibilidad.

Alquiler de un avión privado: otra opción es contratar una aeronave completa para viajar en grupo. Un avión ejecutivo con capacidad para hasta 14 pasajeros cuesta alrededor de USD 200.000 para realizar el trayecto Buenos Aires-Nueva York-Buenos Aires. Si se ocupan todos los asientos, el valor ronda los USD 15.000 por persona.

Cuánto cuestan las entradas y los hoteles para la final del Mundial 2026

El traslado es solo una parte del presupuesto para los hinchas de la albiceleste que decidan viajar sobre la hora.

Las entradas disponibles en el mercado de reventa legal parten desde USD 7.000 para las ubicaciones más económicas y aumentan considerablemente en los sectores preferenciales y de hospitalidad.

A eso se suma el alojamiento. Con la ocupación hotelera casi completa para el fin de semana de la final, los hoteles más económicos rondan los $778.000 por tres noches, mientras que alquilar un departamento cuesta, en promedio, $998.000 para el mismo período, dependiendo de la ubicación.