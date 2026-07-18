Uno por uno, todos los descuentos del Banco Nación para este fin de semana

Conocé todos los descuentos y promociones del Banco Nación y MODO en supermercados, viajes, tecnología y otros rubros durante el fin de semana.

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Accede a comprar una moto en 72 cuotas a través de Tienda BNA+ Foto: Freepik

Este fin de semana los usuarios de tarjetas del Banco Nación pueden acceder a importantes descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes, tecnología, indumentaria y otros rubros. Los beneficios forman parte de la campaña Semana Nación y permiten un gran ahorro.

Para aprovechar las promociones es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito del Banco Nación y realizar el pago a través de MODO BNA+, la billetera digital del banco.

Banco Nación y Modo tienen descuentos clave para este fin de semana. Imagen creada con IA MDZ Supermercados con descuentos y reintegros Las principales promociones para compras de alimentos incluyen:

DIA: 20% de reintegro los viernes y sábados, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $30.000. Además, los clientes del Banco Nación reciben un 10% extra de descuento, con devolución de hasta $5.000.

Disco y Vea: 20% de reintegro viernes, sábados y domingos, con un tope mensual de $25.000 en compras superiores a $100.000. También ofrecen un 10% adicional para clientes del banco, con tope de $5.000. Promociones clave para las vacaciones de invierno El Banco Nación también mantiene beneficios para quienes planean viajar:

12 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.

Programa Viajá+ con 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales y productos regionales.

Despegar: 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados. Gastronomía, cafeterías y Duty Free Entre las promociones más destacadas aparecen: