Uno por uno, todos los descuentos del Banco Nación para este fin de semana
Conocé todos los descuentos y promociones del Banco Nación y MODO en supermercados, viajes, tecnología y otros rubros durante el fin de semana.
Este fin de semana los usuarios de tarjetas del Banco Nación pueden acceder a importantes descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes, tecnología, indumentaria y otros rubros. Los beneficios forman parte de la campaña Semana Nación y permiten un gran ahorro.
Para aprovechar las promociones es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito del Banco Nación y realizar el pago a través de MODO BNA+, la billetera digital del banco.
Supermercados con descuentos y reintegros
Las principales promociones para compras de alimentos incluyen:
- DIA: 20% de reintegro los viernes y sábados, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $30.000. Además, los clientes del Banco Nación reciben un 10% extra de descuento, con devolución de hasta $5.000.
- Disco y Vea: 20% de reintegro viernes, sábados y domingos, con un tope mensual de $25.000 en compras superiores a $100.000. También ofrecen un 10% adicional para clientes del banco, con tope de $5.000.
Promociones clave para las vacaciones de invierno
El Banco Nación también mantiene beneficios para quienes planean viajar:
- 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.
- Programa Viajá+ con 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales y productos regionales.
- Despegar: 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados.
Gastronomía, cafeterías y Duty Free
Entre las promociones más destacadas aparecen:
- Vacalín: 20% de reintegro los lunes, jueves y viernes, con un tope de $10.000 por semana.
- Ruta Gourmet: 25% de descuento en cadenas como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Wendy's, Kansas, Tea Connection, Persicco y otras, con un tope de $10.000 por compra.
- Duty Free: 20% de descuento en tiendas de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Rosario, Iguazú, Río Grande y Santa Cruz, con un reintegro de hasta $40.000 mensuales.
Tecnología, hogar y neumáticos en cuotas
Las promociones también alcanzan a electrodomésticos y otros productos:
- 20 cuotas sin interés en On City, Frávega, Naldo y Motorola.
- 12 cuotas sin interés en Samsung.
- 6 cuotas sin interés en Arredo.
- 20% de descuento en shoppings adheridos, con un tope de reintegro de $40.000.
- Pirelli: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
- Rosmi: 3 cuotas sin interés.
Librerías y Tienda BNA+
Para quienes buscan comprar libros o financiar otras compras, también hay beneficios:
- Librerías: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés los sábados en El Ateneo, Yenny y Cúspide, con un tope de $10.000 por compra.
- Tienda BNA+:
- 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold.
- 18 cuotas sin interés con tarjetas Black Signature y Platinum.
- 15 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.
- Hasta 24 cuotas fijas para motos 0 km.