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Uno por uno, todos los descuentos del Banco Nación para este fin de semana

Conocé todos los descuentos y promociones del Banco Nación y MODO en supermercados, viajes, tecnología y otros rubros durante el fin de semana.

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Accede a comprar una moto en 72 cuotas a través de Tienda BNA+ Foto: Freepik

Accede a comprar una moto en 72 cuotas a través de Tienda BNA+ Foto: Freepik

Este fin de semana los usuarios de tarjetas del Banco Nación pueden acceder a importantes descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes, tecnología, indumentaria y otros rubros. Los beneficios forman parte de la campaña Semana Nación y permiten un gran ahorro.

Para aprovechar las promociones es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito del Banco Nación y realizar el pago a través de MODO BNA+, la billetera digital del banco.

Banco Nación y Modo tienen descuentos clave para este fin de semana.

Banco Nación y Modo tienen descuentos clave para este fin de semana.

Supermercados con descuentos y reintegros

Las principales promociones para compras de alimentos incluyen:

  • DIA: 20% de reintegro los viernes y sábados, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $30.000. Además, los clientes del Banco Nación reciben un 10% extra de descuento, con devolución de hasta $5.000.
  • Disco y Vea: 20% de reintegro viernes, sábados y domingos, con un tope mensual de $25.000 en compras superiores a $100.000. También ofrecen un 10% adicional para clientes del banco, con tope de $5.000.

Promociones clave para las vacaciones de invierno

El Banco Nación también mantiene beneficios para quienes planean viajar:

  • 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.
  • Programa Viajá+ con 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales y productos regionales.
  • Despegar: 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados.

Gastronomía, cafeterías y Duty Free

Entre las promociones más destacadas aparecen:

  • Vacalín: 20% de reintegro los lunes, jueves y viernes, con un tope de $10.000 por semana.
  • Ruta Gourmet: 25% de descuento en cadenas como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Wendy's, Kansas, Tea Connection, Persicco y otras, con un tope de $10.000 por compra.
  • Duty Free: 20% de descuento en tiendas de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Rosario, Iguazú, Río Grande y Santa Cruz, con un reintegro de hasta $40.000 mensuales.

Tecnología, hogar y neumáticos en cuotas

Las promociones también alcanzan a electrodomésticos y otros productos:

  • 20 cuotas sin interés en On City, Frávega, Naldo y Motorola.
  • 12 cuotas sin interés en Samsung.
  • 6 cuotas sin interés en Arredo.
  • 20% de descuento en shoppings adheridos, con un tope de reintegro de $40.000.
  • Pirelli: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
  • Rosmi: 3 cuotas sin interés.

Librerías y Tienda BNA+

Para quienes buscan comprar libros o financiar otras compras, también hay beneficios:

  • Librerías: 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés los sábados en El Ateneo, Yenny y Cúspide, con un tope de $10.000 por compra.
  • Tienda BNA+:
  • 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold.
  • 18 cuotas sin interés con tarjetas Black Signature y Platinum.
  • 15 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.
  • Hasta 24 cuotas fijas para motos 0 km.

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