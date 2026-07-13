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ATM confirmó cuándo vence el Impuesto del Automotor en julio: cómo pagar con descuento

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó fechas clave para tener en cuenta respecto del Impuesto Automotor.

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ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa que hasta el 31 de julio se puede abonar en término la tercera cuota del Impuesto Automotor 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

El vencimiento de la tercera cuota opera del 27 al 31 de julio. Los vencimientos de la cuarta y quinta cuota serán del 24 al 30 de septiembre y del 24 al 30 de noviembre, respectivamente.

Cómo pagar en ATM el Impuesto Automotor y con descuentos

El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

Las formas para pagarlo pueden ser las siguientes:

Web de ATM

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Además, se confirmaron las fechas clave para tener en cuenta en ATM respecto del Impuesto Automotor:

  • Cuota 3: hasta el 31 de julio.
  • Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.
  • Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.

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