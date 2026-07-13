ATM confirmó cuándo vence el Impuesto del Automotor en julio: cómo pagar con descuento

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa que hasta el 31 de julio se puede abonar en término la tercera cuota del Impuesto Automotor 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

El vencimiento de la tercera cuota opera del 27 al 31 de julio. Los vencimientos de la cuarta y quinta cuota serán del 24 al 30 de septiembre y del 24 al 30 de noviembre, respectivamente.

Cómo pagar en ATM el Impuesto Automotor y con descuentos El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

Las formas para pagarlo pueden ser las siguientes:

Web de ATM