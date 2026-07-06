ATM: el paso a paso para pagar online un impuesto clave

La Administración Tributaria Mendoza ( ATM ) informa que se encuentra disponible el pago en línea de los códigos correspondientes a las tasas retributivas de servicios, requeridas para realizar diversos trámites ante la Administración Pública provincial.

La cancelación puede hacerse ingresando al portal oficial mediante el botón “Pagar online” , según indicó ATM a los contribuyentes en un comunicado oficial difundido en las últimas horas.

Las tasas retributivas de servicios constituyen una prestación económica que se abona a la Provincia como contraprestación por los servicios brindados por la Administración Pública central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y sus dependencias.

Deben ser pagadas únicamente por quienes efectivamente utilizan esos servicios. Los importes —ya sean montos fijos o alícuotas proporcionales— están establecidos por la Ley Impositiva.

• Seleccionar el botón “Pagar online”

• Hacer clic en la opción “Tasas”

• Ingresar el número de CUIT y presionar “Pagar tasa”

• Una vez validado el ingreso, volver a presionar “Pagar tasa”

• Elegir la repartición ante la cual se presentará la tasa a abonar

• Seleccionar la tasa correspondiente

• Verificar que los datos sean correctos

• Confirmar y presionar “Pagar”.