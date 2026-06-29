ATM: cómo obtener el libre deuda del Impuesto Automotor online

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) detalló cómo se puede acceder al Impuesto Automotor. El paso a paso para hacerlo online.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que los contribuyentes pueden obtener el libre deuda del Impuesto Automotor de manera ágil y sencilla a través del aplicativo de autogestión Mis Trámites. Cómo hacerlo y qué se necesita para obtenerlo lo más rápido posible.

ATM: qué se necesita para sacar el libre deuda del Impuesto Automotor Para acceder al servicio, es necesario ingresar a la plataforma con CUIT y clave personal. Una vez dentro, el sistema permite consultar y emitir la constancia correspondiente a los dominios vinculados a la CUIT utilizada.

Dentro del aplicativo, el trámite se realiza desde la sección de accesos directos, seleccionando la opción correspondiente al Impuesto Automotor y, posteriormente, la emisión del libre deuda. Una vez completados los datos requeridos y elegido el dominio, el comprobante puede imprimirse o guardarse en formato digital.

En los casos en que el vehículo registre un plan de deuda vigente, no será posible emitir el libre deuda, ya que la obligación tributaria se encuentra pendiente de cancelación. En estas situaciones, el contribuyente deberá obtener una constancia de cumplimiento fiscal.