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ATM confirmó cuándo vence el Impuesto Inmobiliario: la fecha clave a tener en cuenta

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó la fecha clave en la que vence el Impuesto Inmobiliario en la provincia.

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ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó oficialmente que hasta fin de mes se puede abonar la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario en 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

Los vencimientos de la tercera, cuarta, quinta y sexta cuota serán del 24 al 30 de junio, del 25 al 31 de agosto, del 26 al 30 de octubre y del 23 al 30 de diciembre, respectivamente.

Descuentos para pagar impuestos en ATM

El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

Cómo se puede pagar en ATM

Sitio de ATM:

  • Pago en línea con tarjetas.
  • Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adhesión al pago electrónico:

  • Red Link.
  • Red Pago Mis Cuentas.

Pago sin boleto (indicando número de padrón, patente o CUIT):

  • Pago Fácil.
  • Rapipago.
  • Bolsa de Comercio de Mendoza.

Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario 2026

  • Cuota 3: hasta el 30 de junio.
  • Cuota 4: hasta el 31 de agosto.
  • Cuota 5: hasta el 30 de octubre.
  • Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.

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