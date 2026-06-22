ATM confirmó cuándo vence el Impuesto Inmobiliario: la fecha clave a tener en cuenta

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó la fecha clave en la que vence el Impuesto Inmobiliario en la provincia.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó oficialmente que hasta fin de mes se puede abonar la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario en 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

Los vencimientos de la tercera, cuarta, quinta y sexta cuota serán del 24 al 30 de junio, del 25 al 31 de agosto, del 26 al 30 de octubre y del 23 al 30 de diciembre, respectivamente.

Descuentos para pagar impuestos en ATM El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

Cómo se puede pagar en ATM Sitio de ATM:

Pago en línea con tarjetas.

Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0). Adhesión al pago electrónico: