ARCA prorroga exenciones impositivas a importaciones de productos de primera necesidad

Las importaciones de productos de primera necesidad y de insumos destinados a pymes continuarán sin pagar impuestos hasta fin de año. ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de los beneficios que eximen del pago de percepciones impositivas a determinadas importaciones de MiPymes.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5868/2026 y establece la continuidad de las exenciones para determinadas operaciones del régimen de percepción de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

La prórroga alcanza a dos grupos de importaciones considerados estratégicos por el Gobierno. Por un lado, se mantiene la excepción para la importación de productos de primera necesidad (alimentos) con el objetivo de reducir los precios al consumidor.

Por otro, continúa vigente la exclusión para diversos insumos importados para empresas que cuenten con el Certificado MiPyME vigente.