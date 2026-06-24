Monotributo de ARCA: cuánto sube en julio y cuándo hay que recategorizarse
Julio trae un aumento y la recategorización obligatoria del monotributo en ARCA: ¿cuánto deberás pagar y qué trámites son esenciales?
Julio es un mes clave para millones de monotributistas en el país. El séptimo mes del año incluye un aumento en las cuotas y también un trámite obligatorio esencial: la recategorización del monotributo. Por eso, los monotributistas de ARCA deben prestar especial atención a este período.
Nuevas cuotas del monotributo: cuánto habrá que pagar desde julio
El ajuste en las cuotas responde a la inflación acumulada durante el primer semestre del año y, aunque aún no hay cifras oficiales, se estima que rondará el 14,3%. Este porcentaje impactará directamente en el monto mensual que deberán pagar los contribuyentes.
Con estas proyecciones, la categoría A pasaría a pagar $42.386,74 en servicios. La categoría B se ubicaría en $48.250,78. En tanto, la categoría C alcanzaría $56.501,85 en servicios y $55.227,06 en bienes. Por su parte, la categoría D llegaría a $72.414,10 en servicios y $70.661,26 en bienes.
Las categorías intermedias también registrarían incrementos. La categoría E se ubicaría en $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes. La F alcanzaría los $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes. En tanto, la categoría G treparía a $197.108,23 en servicios y $135.918,34 en bienes. Finalmente, la categoría H se ubicaría en $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en bienes.
Por su parte, las escalas más altas también mostrarían fuertes incrementos. La categoría I alcanzaría los $824.802,26 en servicios y $406.512,05 en bienes, mientras que la categoría J subiría a $999.007,65 en servicios y $497.059,41 en bienes. Finalmente, la categoría K se ubicaría en $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.
Cuáles son los límites vigentes del monotributo
Actualmente, los límites de facturación anual del monotributo se establecen según cada categoría. Los valores vigentes son los siguientes:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: hasta $15.058.447,71.
- Categoría C: hasta $21.113.696,52.
- Categoría D: hasta $26.212.853,42.
- Categoría E: hasta $30.833.964,37.
- Categoría F: hasta $38.642.048,36.
- Categoría G: hasta $46.211.109,37.
- Categoría H: hasta $70.113.407,33.
- Categoría I: hasta $78.479.211,62.
- Categoría J: hasta $89.872.640,30.
- Categoría K: hasta $108.357.084,05.
Si el monotributista supera los límites de su categoría, deberá recategorizarse en el mes de julio. No hacerlo puede derivar en una recategorización de oficio o en la aplicación de sanciones. En cambio, quienes tengan menos de seis meses de actividad o no hayan superado los topes correspondientes a su categoría no están obligados a realizar el trámite.