Monotributo de ARCA: cuánto sube en julio y cuándo hay que recategorizarse

Julio trae un aumento y la recategorización obligatoria del monotributo en ARCA: ¿cuánto deberás pagar y qué trámites son esenciales?

Julio es un mes clave para millones de monotributistas en el país. El séptimo mes del año incluye un aumento en las cuotas y también un trámite obligatorio esencial: la recategorización del monotributo. Por eso, los monotributistas de ARCA deben prestar especial atención a este período.

Nuevas cuotas del monotributo: cuánto habrá que pagar desde julio El ajuste en las cuotas responde a la inflación acumulada durante el primer semestre del año y, aunque aún no hay cifras oficiales, se estima que rondará el 14,3%. Este porcentaje impactará directamente en el monto mensual que deberán pagar los contribuyentes.

Con estas proyecciones, la categoría A pasaría a pagar $42.386,74 en servicios. La categoría B se ubicaría en $48.250,78. En tanto, la categoría C alcanzaría $56.501,85 en servicios y $55.227,06 en bienes. Por su parte, la categoría D llegaría a $72.414,10 en servicios y $70.661,26 en bienes.

Las categorías intermedias también registrarían incrementos. La categoría E se ubicaría en $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes. La F alcanzaría los $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes. En tanto, la categoría G treparía a $197.108,23 en servicios y $135.918,34 en bienes. Finalmente, la categoría H se ubicaría en $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en bienes.

Por su parte, las escalas más altas también mostrarían fuertes incrementos. La categoría I alcanzaría los $824.802,26 en servicios y $406.512,05 en bienes, mientras que la categoría J subiría a $999.007,65 en servicios y $497.059,41 en bienes. Finalmente, la categoría K se ubicaría en $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en bienes.