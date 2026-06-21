Refacciones en Indio Cuá: Gustavo Tabar habló del procedimiento de ARCA y negó un diálogo con Manuel Adorni

Gustavo Tabar, el encargado de la remodelación de la propiedad de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, minimizó la investigación del organismo recaudador.

El contratista a cargo de las refacciones en la vivienda de Manuel Adorni rompió el silencio luego de recibir una fuerte intimación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Gustavo Tabar le quitó dramatismo a la situación y aseguró que el requerimiento del fisco forma parte de los procesos habituales para cualquier trabajador autónomo en la Argentina.

En declaraciones al programa Yo no fui por Radio Con Vos, Tabar detalló el alcance del pedido del organismo de control: “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace más de 20 años que soy autónomo. Cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”, afirmó de manera categórica.

Descarte de "aprietes" y persecución política La semana pasada, ARCA notificó formalmente al constructor exigiéndole la justificación de sus ingresos de los períodos 2024 y 2025, además de precisiones sobre la actividad real, la facturación, las compras a proveedores y los detalles específicos de la mano de obra utilizada en la propiedad que el Jefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La casa de Adorni en Indio Cuá A pesar del impacto político del caso, el contratista rechazó de plano las versiones que apuntaban a un presunto hostigamiento por parte del Gobierno o de la propia AFIP/ARCA: “Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento”, aclaró Tabar.

Al ser consultado sobre si consideraba la intimación como una maniobra de presión, el entrevistado fue tajante: “No, como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración”. En el mismo sentido, calificó de absurda la hipótesis de un trasfondo político: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete. Sería como el perro que se muerde la cola: que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él sería más que descabellado”.