Caso Adorni: la oposición acorrala al gobierno, "o lo echan ustedes o lo sacamos nosotros"

La senadora Carolina Moisés aseguró que el Congreso argentino atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su creación. La legisladora sostuvo que, ante la falta de una decisión del Poder Ejecutivo, el Senado asumirá el rol de control institucional y advirtió: “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”.

La titular del bloque de Convicción Federal explicó que la situación modificó por completo la agenda prevista en la Cámara alta, que tenía como temas centrales otros proyectos y acuerdos pendientes. “Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron”, señaló por Splendid AM 990.

La senadora indicó que existe un amplio consenso entre los distintos bloques para avanzar con la primera etapa del proceso. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, afirmó, y recordó que se necesitan 37 voluntades para aprobar la convocatoria.

Según explicó, el mecanismo establece que, una vez aprobada la interpelación, el funcionario debe presentarse en el recinto para brindar explicaciones y posteriormente podría abrirse la instancia de una moción de censura. “Es la primera vez que vamos a tomar una decisión como esta con respecto a un jefe de Gabinete”, remarcó.

Moisés sostuvo que la responsabilidad inicial debería recaer en el Poder Ejecutivo y cuestionó que el presidente Javier Milei no haya tomado una decisión sobre la continuidad de Adorni. “Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país”, afirmó.

La legisladora recordó que la figura del jefe de Gabinete fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 y que el artículo 101 establece la posibilidad de interpelación y censura, aunque nunca se aplicó en la práctica. “Como nunca se utilizó tampoco se reglamentó, entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos”, explicó.

Consultada sobre la posibilidad de acompañar una eventual moción de censura, Moisés evitó anticipar una postura definitiva y señaló que primero debe completarse el proceso institucional. “No podemos pasar por encima del procedimiento. Este señor tiene que ir y dar explicaciones”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que Adorni haya anunciado su presencia para brindar un informe de gestión ante el Senado. “De ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada”, expresó, al considerar que el funcionario perdió legitimidad política.

Para Moisés, la continuidad de Adorni también afecta el funcionamiento cotidiano del Gobierno. “Nadie puede creer en este país que Adorni esté trabajando o concentrado en llevar la administración nacional”, afirmó, y agregó que la crisis alrededor del jefe de Gabinete impacta en la gestión oficial y en la imagen del país hacia el exterior.

El Senado y la Oposición debaten el futuro del Jefe de Gabinete

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la senadora también rechazó que el Senado haya dejado de trabajar por esta situación y destacó que continúan avanzando con otros proyectos. “No es que el Senado dejó de trabajar, pero claramente esto se convirtió en una prioridad en la agenda parlamentaria”, explicó.

Al analizar las razones por las que Milei sostiene a Adorni en el cargo, Moisés consideró que el Presidente interpreta el conflicto como una operación política. “Creo que el presidente tiene un espíritu un poco paranoico, como si esto fuera una operación y los medios hubieran montado esto”, sostuvo.

Además, cuestionó el perfil político del funcionario y afirmó que sus explicaciones agravaron la situación. “Cada vez que abre la boca, en vez de aclarar oscurece”, manifestó, y comparó la crisis con una “falla multiorgánica”.

“Es como esos pacientes que dicen los médicos: una falla multiorgánica. Ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funciona el cerebro. No hay forma de curar este enfermo”, afirmó la senadora.

Finalmente, Moisés sostuvo que el conflicto trasciende las fronteras nacionales y puede afectar la relación del Gobierno con inversores y organismos internacionales. “Creo que no están midiendo el daño que le hacen a la Argentina afuera”, señaló, al remarcar que la figura del jefe de Gabinete tiene un peso institucional relevante en otros países.

La senadora concluyó que, si el Ejecutivo no toma una decisión, será el Congreso quien deberá avanzar con los mecanismos previstos por la Constitución para definir el futuro político de Manuel Adorni.