Lapidaria frase de Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

Victoria Villarruel aprovechó su presencia en Rosario por el acto del Día de la Bandera para volver a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionar la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado en la Justicia por el presunto enriquecimiento ilícito.

La vicepresidenta compartió el escenario con Javier Milei durante la ceremonia realizada frente al Monumento a la Bandera, aunque no se saludaron. Sentados a pocos metros de diferencia, no hubo intercambio público entre el Presidente y su compañera de fórmula.

Consultada en rueda de prensa por la presencia de Adorni en el acto patrio, Villarruel vinculó la conmemoración con los valores históricos asociados a Manuel Belgrano y lanzó una crítica directa contra el funcionario.

"El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad", sostuvo.

"Es una acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", afirmó.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, agregó.

La titular del Senado también hizo referencia al clima de tensión que atraviesa su relación con la Casa Rosada. Durante el discurso presidencial evitó sumarse a los aplausos y, una vez finalizada la actividad, lamentó públicamente la falta de contacto institucional con Milei.

"Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación", expresó la titular de la Cámara Alta.