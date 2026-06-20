Día de la Bandera: Milei reivindicó a Belgrano en Rosario y lo definió como un liberal

Rosario volvió a convertirse este sábado en el centro de la agenda nacional con la realización del acto oficial por el Día de la Bandera , encabezado por el presidente Javier Milei en el Monumento Nacional a la Bandera, en una ceremonia que combinó homenajes históricos, definiciones ideológicas y una fuerte presencia política.

La actividad comenzó con los discursos del intendente Pablo Javkin y del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quienes compartieron escenario con el jefe de Estado. Javkin destacó la recuperación de la ciudad en materia de seguridad y afirmó que "dimos la pelea histórica de salvar a Rosario", al tiempo que sostuvo que la ciudad "está destinada a la grandeza".

Posteriormente, Pullaro recordó el legado de Manuel Belgrano y subrayó el sacrificio personal del prócer. "Izó la bandera en estas tierras y murió pobre y enfermo. Entendió que valía la pena entregar su vida por la construcción de la Nación", expresó.

En su discurso, Milei optó por un mensaje centrado en la historia y evitó las referencias partidarias. "Es un honor estar en este Monumento. Hoy recordamos una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina: la creación del símbolo que nos une, nos representa y nos identifica como pueblo", señaló.

El mandatario sostuvo que Manuel Belgrano fue "el promotor de la libertad política y económica" y aseguró que puede ser considerado "el primer intelectual liberal económico argentino".

"Recordar a Manuel Belgrano es recordar a quien gestó una patria libre para elegir su destino. La bandera no fue solamente un símbolo patrio, sino una declaración de principios y un compromiso permanente con la libertad", afirmó el Presidente.

Durante algunos tramos de la alocución, un grupo de asistentes expresó su respaldo con cánticos de apoyo. Milei agradeció las muestras de afecto, aunque pidió centrar la atención en la figura del creador de la bandera.

Adorni y parte del gabinete presente

La ceremonia contó con la presencia de varios integrantes del gabinete nacional, entre ellos Sandra Pettovello, Luis "Toto" Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reapareció públicamente en medio de cuestionamientos políticos y pedidos de interpelación impulsados por la oposición.

El acto incluyó la tradicional jura de lealtad a la bandera de liceístas y personal militar, mientras Rosario recuperó, una vez más, su protagonismo como escenario de una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.