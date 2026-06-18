No quieren a Manuel Adorni en Rosario: el PRO le exige a Javier Milei que el jefe de Gabinete no viaje

La concejala del PRO, Anita Martínez, envió una carta formal al Presidente para solicitar que el cuestionado jefe de Gabinete sea excluido de la ceremonia por el Día de la Bandera.

La movida liderada por Martínez expone un distanciamiento estratégico del PRO y del frente oficialista santafesino respecto a la figura de la Jefatura de Gabinete.

La previa del acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario sumó un nuevo foco de conflicto que sacude la relación entre el Gobierno nacional y los sectores aliados en Santa Fe. En las últimas horas, la concejala rosarina Anita Martínez, alineada políticamente con la gestión del intendente local Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro, le envió una carta formal al presidente Javier Milei con un pedido tajante: que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no esté presente este sábado en el Monumento a la Bandera.

El pedido de la legisladora local del PRO surge en medio de un clima de extrema sensibilidad política y fuertes turbulencias en torno a la figura del ministro coordinador. Desde el arco político santafesino buscan blindar el tradicional festejo y evitar que las controversias que salpican al funcionario nacional terminen acaparando el protagonismo en un territorio clave.

Manuel Adorni y Javier Milei El duro texto de la carta: "Sería imprudente" En la misiva enviada directamente al despacho presidencial, Martínez fundamentó la necesidad de preservar el espíritu cívico e institucional del 20 de junio por encima de las disputas partidarias o las crisis de gestión que atraviesa la Casa Rosada.

“Sería imprudente que los conflictos y los escándalos empañen un ritual tan valioso y noble como la jura de la bandera”, sentenció la concejala del PRO de forma categórica en el texto.

La carta concluye con una fuerte apelación a la madurez de los líderes del oficialismo en este complejo escenario parlamentario y ejecutivo, cerrando con la frase: “Sin egos, ni mezquindades. Dejo la presente solicitud a su consideración”.