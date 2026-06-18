Presente en el último acto de Manuel Adorni: Victoria Villarruel confirmó su visita a Rosario para el Día de la Bandera

Pese a no recibir una invitación formal de la Presidencia, la vicepresidenta confirmó su asistencia al acto por el Día de la Bandera.

El acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario podrá ser el escenario de una foto política de altísimo voltaje. En medio de un mes de fuertes turbulencias internas y versiones cruzadas sobre la continuidad de funcionarios clave, la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que este sábado estará presente en la ciudad santafesina. De este modo, podría compartir el escenario con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un momento donde las miradas están puestas en el futuro de la estructura ministerial.

La decisión de la titular del Senado se conoció luego de un par de días en los que cobraron fuerza los rumores sobre su exclusión de la lista de invitados que maneja el equipo de protocolo de la Presidencia de la Nación. Pese a no haber recibido un convite oficial para la ceremonia central junto a las autoridades provinciales y municipales, la exdiputada nacional decidió viajar de todos modos y lo anunció a través de un breve mensaje en sus redes sociales: "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez, a orillas del río Paraná", expresó, recordando además que Rosario es la "cuna" de su familia paterna.

El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 18, 2026 El trasfondo en el Senado: el futuro de la Jefatura de Gabinete Más allá de la puesta en escena y la búsqueda de una falsa imagen de unidad en el Monumento a la Bandera, la atención política real se concentra en los pasillos de la Cámara Alta. La confirmación del viaje de Villarruel se produce en paralelo a las negociaciones que la propia presidenta del Senado coordina respecto al futuro parlamentario de Manuel Adorni.

En las últimas horas, la vicepresidenta mantuvo reuniones clave con los jefes de los distintos bloques legislativos. El objetivo formal del encuentro fue definir la fecha y el horario para que el jefe de Gabinete se presente ante la Cámara Alta a exponer su informe de gestión. Sin embargo, en los despachos del Congreso se reactivaron las conversaciones en torno a los mecanismos institucionales que la oposición y sectores aliados evalúan de cara a las próximas semanas.

Alf Ponce Mercado / MDZ Una tregua bajo la lupa económica El consenso alcanzado en el Senado entre las diferentes bancadas determinó abrir una ventana de espera antes de acelerar los plazos legislativos. De acuerdo con fuentes parlamentarias, se acordó mantener el cronograma en suspenso para otorgarle al Poder Ejecutivo el margen necesario para coordinar los pasos a seguir de manera ordenada.