En un clima de tensión política, Milei encabeza en Rosario el acto por el Día de la Bandera

Rosario es este sábado en el principal escenario político e institucional del país con la realización del acto central por el Día de la Bandera , una conmemoración que este año es encabezada por el presidente Javier Milei y que se encuentra atravesada por un contexto de tensión política.

La ceremonia oficial dio inicio a las 10.30 de la mañana en el Monumento Nacional a la Bandera, en homenaje a un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. La actividad reune a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de ciudadanos que cada año participan de los festejos patrios. Del Gabinete libertario se encuentran presentes Luis "Toto" Caputo, Federico Studzenegger, Sandra Pettovello y la senadora Patricia Bullrich. Asimismo, aunque sin invitación oficial, asiste la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La jornada comenzó con el tradicional izamiento de la bandera argentina y la interpretación de "Aurora" a cargo de la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios. Posteriormente, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino antes del inicio de los discursos oficiales.

El primero en tomar la palabra fue el intendente rosarino Pablo Javkin. "Dimos la pelea histórica de salvar a Rosario", expresó el jefe municipal en torno a la inseguridad en el que se veía envuelta la ciudad. "Esta tierra está destinada a la grandeza", dijo además al recordar al prócer Manuel Belgrano.

Luego, fue el turno del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, mientras que posteriormente se desarrolló el tradicional juramento de lealtad a la bandera por parte de cadetes, liceístas y personal militar.

Se espera que posteriormente el presidente Milei sea quien cierre los discursos.

Tensión entre Milei y Villarruel

Uno de los focos de atención estará puesto en la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió a la ceremonia pese a las diferencias políticas que mantiene con el entorno presidencial. Su participación alimentó las expectativas en la previa y sumó un nuevo componente de tensión a la ceremonia.

Según se pudo observar, su ubicación fue en otro palco enfrentado al del mandatario nacional para evitar cruces.

El operativo de seguridad es uno de los más importantes de los últimos años. El gobierno de Santa Fe dispuso tres anillos de control alrededor del Monumento Nacional a la Bandera y movilizará a unos 350 efectivos policiales, además de personal federal. Las tareas comenzarán a las seis de la mañana y se extenderán durante toda la jornada.

Las autoridades provinciales también desplegan motocicletas, drones y unidades de Infantería para custodiar la zona, especialmente ante la convocatoria de sindicatos y organizaciones sociales que anunciaron movilizaciones contra las políticas del Gobierno nacional.

La presencia de Manuel Adorni

Otro de los condimentos políticos estará dado por la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya participación genera repercusiones en medio de cuestionamientos y denuncias públicas.

Una vez finalizado el acto protocolar, cerca de las 11 de la mañana, alrededor de 3.000 alumnos de cuarto grado provenientes de distintas provincias realizarán la promesa a la bandera.

La celebración continuará durante el resto del día con una gran fiesta popular de acceso libre y gratuito en el Parque Nacional a la Bandera. Habrá concursos de asadores a la estaca, ferias, espectáculos musicales, espacios recreativos y la actuación especial de Abel Pintos.

La edición 2026 también tendrá un significado especial porque se desarrollará pocos días después de la finalización de las obras de restauración del Monumento Nacional a la Bandera, trabajos que fueron retomados y concluidos por la provincia de Santa Fe tras años de demoras y disputas entre las administraciones nacional y provincial sobre la continuidad de la obra pública.