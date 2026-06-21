Adorni, costos en alza para Milei y una semana clave para debatir sobre periodismo

Javier Milei no muestra interés por ahora en sacar a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Esa es la primera señal política. No la única. Pero sí la que ordena el resto del tablero.

El Congreso deberá sumar mayorías especiales, en el Senado y en Diputados, si la oposición quiere avanzar con la interpelación y, luego, con una eventual censura. No hay indicios de una salida previa desde la Casa Rosada. Por lo menos, no antes de una semana más.

Esa decisión abre varias puertas. Algunas son de trámite parlamentario. Otras son de conflicto entre poderes. El oficialismo sostiene que el costo de mantener a Adorni en el cargo ya está pagado. Esa lectura puede servir para cerrar filas hacia adentro, pero no alcanza para medir lo que puede pasar si el Congreso avanza.

El precio ya no se limita a la continuidad de un funcionario. El punto es si el Presidente decide convertir esa continuidad en una prueba de autoridad frente al Poder Legislativo.

Hay una especulación que empezó a circular hacia el fin de semana y que altera la escala del problema: si el Congreso remueve a Adorni, Milei podría volver a nombrarlo.

La Constitución lo permitiría. La política lo convertiría en otra cosa. Sería una guerra abierta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una pelea de una dimensión superior a la que ya se vio cuando el Congreso rechazó el veto presidencial sobre las leyes de financiamiento a universidades y de fondos a discapacitados.

Ese antecedente importa porque no está cerrado. La Corte Suprema aún no habló sobre la apelación del Gobierno para que declare la inconstitucionalidad de esas leyes. Hay, por lo tanto, un frente institucional sin definición. El caso Adorni puede sumarle otro.

La Casa Rosada parece leer la situación como un conflicto que puede administrar. La oposición, en cambio, tiene en la mano un instrumento de presión. Entre ambos movimientos aparece el riesgo: que la pelea por un cargo derive en una discusión sobre la capacidad de cada poder para imponer su límite.

La poda sin salida política

Es cierto que al jefe de Gabinete se le redujeron funciones con el nombramiento del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, economista enrolado en la escuela austríaca y con disidencias pasadas con el Presidente.

Ese dato no debe ser leído como un detalle de organigrama. Es una señal. Milei no remueve a Adorni, pero lo rodea. No concede la cabeza política, pero reorganiza la comunicación.

El problema es que esa fórmula puede no alcanzar. La crisis no está sólo en la comunicación. Está en el costo de sostener a un funcionario en medio de una investigación judicial por sus bienes y con novedades que aparecen semana a semana.

El Gobierno puede presentar la permanencia como una muestra de firmeza. La oposición puede convertirla en una oportunidad parlamentaria. Los gobernadores pueden transformar esa necesidad oficial en una negociación por fondos. Cada actor mira una parte distinta del mismo expediente.

El Senado como primer filtro

La decisión de Milei tiene un límite. Ese límite lo pone la oposición. Por ahora, la apuesta del Gobierno es evitar que haya sesión en el Senado el próximo jueves. Para eso cuenta con una negociación con gobernadores dialoguistas.

Allí aparece la regla permanente de la política argentina: con los gobernadores, el poder central siempre habla de plata. La negociación para salvar a Adorni de la interpelación no será gratuita. Tendrá costo fiscal, político o ambos.

Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri

Si la sesión arranca, las chances de votar una interpelación son altas. De ahí a una moción de censura con mayoría calificada de los miembros presentes puede haber un tramo corto. Nada está definido. Pero el solo intento ya ordena la semana. Patricia Bullrich ya lo adelantó: "Somos minoría, mucho no podemos hacer".

La consecuencia inmediata es la parálisis. No sólo en la comunicación del Gobierno. También en la lista de leyes pendientes en el Congreso. La defensa de Adorni empieza a desplazar la agenda. Ese es el costo que no siempre se mide al inicio. El poder cree que gana tiempo. Muchas veces sólo compra una postergación más cara.

El periodismo también bajo presión

En paralelo, la Argentina tuvo una semana para hablar del periodismo. No por una sola razón. Por dos hechos opuestos.

El primero fue una noticia falsa difundida por Florencia Peña sobre la situación del padre de Lionel Messi. El episodio expuso la liviandad con la que algunas empresas encaran, o permiten, formatos que pretenden presentarse como tarea periodística.

La condena no debe limitarse a la actitud personal de quien no pertenece profesionalmente al oficio y avanza sin aplicar reglas básicas de seguridad informativa. El punto mayor está en las empresas que colocan la responsabilidad del aire en equipos sin formación, sin experiencia y sin temple para resistir la tentación de una primicia sin chequeo.

El fenómeno del streaming todavía no calcula ese costo. Sólo Dios sabe cuántas noticias falsas circulan por esos canales sin escándalo y sin control. La diferencia es que algunas explotan. Otras pasan. Pero todas dañan el mismo contrato: la confianza.

Roberto García como contracara

El otro hecho fue la muerte de Roberto García, director periodístico histórico de Ámbito Financiero y mano derecha de Julio Ramos durante años.

García representa la contracara de esos vicios. Se exigía a si mismo como cronista y como editor. De él, como de Ramos, se aprendieron reglas estrictas: importaba qué se escribía, no quién lo escribía. No hay dueño de la noticia. Sólo vale la información.

En su estilo promovía nuevas incorporaciones y ponía un límite claro a la interferencia empresaria dentro de las redacciones, algo que por estas épocas debería recordarse. Esa idea no es romántica. Es práctica. El periodismo necesita garantías. El coraje personal sirve, pero es más eficaz cuando una organización sostiene a sus periodistas y confirma la confianza en ellos.

La anécdota de Ámbito Financiero lo resume. Un periodista de economía publicó una nota crítica sobre el monopolio de la principal empresa multinacional argentina. Un alto ejecutivo fue al diario a quejarse ante García. La respuesta fue una pregunta: “¿Es mentira lo que dice la nota?”. El ejecutivo reconoció que era verdad. La conclusión fue seca: "si era mentira, echaba al periodista; pero como es verdad, no hay más que hablar".

Ahí está el núcleo del oficio, en la verificación y en el respaldo. Así García fue protagonista de primicias históricas como anticipar el Plan Austral en 1985 o ser unos de los primeros en revelar la existencia de desaparecidos durante la dictadura militar.

La redacción como escuela de poder

Una redacción no es un terreno fácil. No debe serlo. Allí se debate y procesa información que termina siempre en una decisión editorial. Esa decisión no puede ser democrática porque finalmente siempre la sostiene la cabeza de la organización. El equipo periodístico tiene que estar siempre en línea y en función de eso: proveer información calificada, chequeada y probada para que el proceso sea virtuoso, Porque, ademas, quien finalmente toma la responsabilidad y la decisión editorial lo hace en base a la confianza que descansa en su equipo periodístico. Esa es la relación esencial: una empresa siempre cree en sus periodistas hasta que se demuestre lo contrario. De ahí que la responsabilidad es enorme.

Por eso la formación importa. Lectura, corrección, política editorial, humildad ante la corrección de quienes preceden en la práctica, conocimiento de la realidad y actualización permanente. En Ámbito se repetía una enseñanza: en la Argentina nadie puede escribir de política si no conoce a fondo la economía, y viceversa.

El poder no habla de sí mismo. Suele mostrar su cara más amable. Por eso existe el periodismo. Para hacer público lo que el poder hace. Sea bueno o malo.

No es extraño que el poder acuse al periodismo de difundir malas noticias. El problema es más simple: las malas noticias abundan. Las buenas son la excepción. La Argentina de las últimas décadas alcanza como prueba.

El riesgo actual es que la política trate al Congreso como un obstáculo y que parte de la comunicación trate al chequeo como un lujo. En ambos casos, el costo llega después. Y cuando llega, ya no se paga sólo con nombres. Se paga con instituciones y con confianza. Ahí está el límite. Y también la advertencia.