Manuel Adorni resiste, Javier Milei cambia de vocero y el Congreso prepara el próximo round

Se viene un fin de semana mixto para reflexionar sobre lo que viene en el futuro de la Argentina y lo que pasó en las últimas 72 horas. ¿Ya pasó la crisis de Manuel Adorni? Por lo menos, hay muchas señales que el Gobierno intenta mostrar como para que se tape todo lo que vino pasando.

En realidad, no pasó nada. La semana que viene en el Congreso está fijada una sesión donde sí o sí en la agenda van a empezar a tratar la interpelación y quizás la moción de censura a Manuel Adorni.

Uno es el acto en Rosario por el Día de la Bandera donde, de alguna manera y sin decirlo muy claro, se propició que estuviera Victoria Villarruel para cerrar esa crisis, que no aparezca también ese frente abierto, o mejor, que Villarruel ayude a que parezca que todo está más tranquilo.

Por el otro lado, el Gobierno, sacándolo de escena a Manuel Adorni, acaba de nombrar a un nuevo vocero presidencial , porque estaba claro que el vocero presidencial venía siendo el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene muy buenas noticias de la economía para dar, pero que él mismo se tiene que meter en el barro de la política y quedan tapadas por eso.

Ahora, de todo esto, vamos a tener novedades en lo inminente, y quizás no, porque el Senado tiene que tratar esto el jueves. La Cámara de Diputados tendrá su turno. Y después de todo esto, si es que antes no tenemos otra novedad sobre el futuro del actual jefe de Gabinete, vendrá la sesión de interpelación el 2 de julio. Hay mucho terreno por delante.

La agenda de la Argentina mientras el Gobierno cambia de estrategia

En el medio, Argentina se dedica a otras cosas. Por ejemplo, a analizar quién tuvo la culpa en la fake news que Florencia Peña dio sobre el estado de salud del padre de Messi. A ver, dejemos algo en claro: errores pueden cometer todos. Las estructuras periodísticas deberían tener también la responsabilidad de saber a quién ponen adelante de la televisión. Es muy fácil dar noticias sin tener gente preparada, y pagando mucha plata y no invirtiendo. No es lo que pasa con otras empresas que se hacen cargo de su situación, que se hacen cargo de equipos profesionales y que finalmente pagan los costos que hay que pagar por hacer periodismo profesional y no por contar chisme nada más al aire.