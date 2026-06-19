Quién es Adrián Ravier, el amigo de Javier Milei que será su próximo vocero

Adrián Osvaldo Ravier será el próximo vocero presidencial, un cargo clave para la comunicación y la gestión del Gobierno que quedó paralizado por el escándalo patrimonioal que tiene a Manuel Adorni en la mira. Se trata de un diputado nacional por La Pampa, de 47 años.

Ravier es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde se formó con Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austriaca. Tiene una maestría en ESEADE y la licenciatura en la UBA. Enseñó en UBA, ESEADE, UCES, USAL y UCA, y actualmente dicta Macroeconomía en UCEMA y teoría monetaria en posgrados.

Es miembro de la Mont Pelerin Society, la institución fundada por Friedrich Hayek para la difusión del liberalismo clásico, y recibió becas y premios del Ludwig von Mises Institute y el Institute for Humane Studies. Integra las autoridades de la Fundación Faro, el think tank que preside Agustín Laje y donde Santiago Caputo tiene presencia a través de su hermano Francisco.

Su vínculo con Milei viene de antes de la política. Cuando Milei empezó a ganar visibilidad pública, Ravier le escribió valorando que la Escuela Austriaca tuviera lugar en el debate. Los unió luego la ESEADE, donde Ravier impulsó un doctorado honoris causa para Milei.

De ahí surgieron el libro que escribieron juntos: La batalla por la macroeconomía, sobre el debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Según contó el propio Ravier mantuvieron largas noches de conversaciones telefónicas sobre dolarización, política fiscal y anarcocapitalismo.

Milei le ofreció encabezar la lista de La Libertad Avanza en La Pampa. En 2025 llegó a la Cámara de Diputados. Su banca quedará en manos de Martín Matzkin, también de La Pampa.

La definción ideológica de Adrián Ravier

Ideológicamente, Ravier se define como liberal clásico. Defiende la economía de mercado, la propiedad privada y la reducción del Estado, y es crítico del keynesianismo y el socialismo. Apoya la dolarización como mecanismo para blindar a la Argentina contra futuros gobiernos inflacionarios, aunque reconoce que la actual administración optó por fortalecer el peso. Publicó varios libros, entre ellos En busca del pleno empleo y Elementos de Economía Política, usado como texto en Argentina, Ecuador y Guatemala.

A diferencia de Adorni, que era un comunicador con perfil mediático, Ravier llega a la vocería desde la academia y la política legislativa. Su designación busca oxigenar el área de comunicación del gobierno en un momento de desgaste interno, con el peso adicional de tener que gestionar la transición desde un escándalo que no protagonizó.